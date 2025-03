Penteados: inspire-se nos antes e depois destas mulheres para uma mudança de visual

Transformar o visual através de um penteado pode ser uma experiência transformadora, mas encontrar o estilo ideal para cada pessoa requer conhecimento e sensibilidade. Jurgita Malakauskaitė, cabeleireira lituana com mais de 20 anos de experiência, tem dedicado a sua carreira a ajudar clientes a descobrirem cortes e colorações que revolucionem mesmo a imagem.

Para a profissional, a criação de um novo visual vai além de um simples corte: trata-se de um processo meticuloso onde são analisados fatores como o formato do rosto, a textura do cabelo e até mesmo a cor dos olhos e da pele, como explicou em entrevista ao site Bored Panda em tempos.

Com uma abordagem quase científica, Jurgita categoriza os seus clientes em quatro grupos, inspirados nas estações do ano: inverno, primavera, verão e outono. Cada um perfis tem características específicas, desde a tonalidade do cabelo até à intensidade do olhar, permitindo-lhe criar combinações que harmonizam perfeitamente com a individualidade de cada pessoa.

Comparando o seu trabalho ao de um arquiteto ou pintor, Jurgita explica que cada transformação começa com uma análise detalhada dos elementos que compõem a imagem da cliente. Só depois de compreender todas essas nuances é que define o estilo ideal, garantindo que o resultado final não apenas valoriza a beleza natural, mas também reforça a autoconfiança.

Na galeria acima de antes e depois, poderá ver algumas das incríveis transformações realizadas por Jurgita Malakauskaitė. Inspire-se e descubra como um novo penteado pode ser o primeiro passo para renovar a sua imagem e autoestima.