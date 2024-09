Há mais uma loja da cadeia que faz concorrência séria à Primark e à Kiabi. Os preços são incríveis

Para quem adora boas pechinchas e, por isso, gosta de passar boas horas nos corredores de lojas como a Primark, a Kiabi ou a Tiger, deve passar a ter a Pepco no seu radar. Roupa para adultos e criança, artigos desportivos, produtos para animais de estimação, material escolar, snacks e guloseimas, artigos de limpeza e até produtos de beleza, são apenas alguns dos milhares de produtos que se encontram à venda.

A cadeia de lojas polaca Pepco continua a sua rápida expansão em Portugal, com a abertura de mais três lojas até ao final deste ano, totalizando 18 espaços no país. A mais recente inauguração teve lugar esta quarta-feira no Centro Comercial Continente de Loures (veja aqui como chegar), com um espaço de 444 metros quadrados. As duas próximas inaugurações ocorrerão no Barreiro e em Vila Nova de Gaia, consolidando a presença da marca nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

Com menos de dois anos no mercado português, a marca tem vindo a conquistar os consumidores com uma oferta diversificada de produtos a preços irresistíveis. Por exemplo, no regresso às aulas, a Pepco esteve (e ainda está) a vender calças a 4 euros, saias a 2,5 euros e conjuntos de fato de treino por menos de 10 euros. Também os produtos de beleza são uma excelente aposta, como a linha de óleo de argão para o cabelo, com cada produto a custar apenas 1,50 euros.

A secção de artigos para casa é igualmente apelativa (veja a nossa galeria acima!). Panos de loiça com padrões lindos de morrer podem ser adquiridos por 2,50 euros (conjuntos de três), copos de vidro por 1 euro e canecas de cerâmica a 1,5 euro. Além disso, a marca apresenta regularmente novos folhetos com produtos em destaque, incluindo guloseimas, snacks para animais e os populares produtos de limpeza como o The Pink Stuff.

Atualmente, a Pepco já marca presença em várias regiões do país. No Norte, as lojas estão localizadas no Porto (Rua de Gonçalo Sampaio e Rua dos Campeões Europeus), na Maia, Vizela, Barcelos e Braga (Nova Arcada). Na região centro, podemos encontrar lojas em Pombal, Aveiro (Aveiro Shopping Center) e Coimbra (Coimbra Retail Park). A sul, a marca está presente na Amadora (UBBO), Coina, Elvas, Albufeira, Olhão e Tavira.