Vai receber convidados em casa no Natal? Surpreenda com esta novidade da rival da Primark

Receber a família ou os amigos em casa durante o Natal implica pensar em pequenos detalhes que fazem a diferença. E se a mesa costuma concentrar grande parte das atenções, há outro espaço que também merece alguma preparação: o quarto onde vamos acolher os convidados. A pensar nisso, a Pepco tem uma novidade que pode dar um toque natalício às camas sem obrigar a gastar muito dinheiro.

A grande rival da Primark no segmento dos produtos baratos para vestir e para a casa tem vários conjuntos de roupa de cama com padrões inspirados nesta época do ano. São propostas que fogem aos habituais lençóis lisos e neutros e que permitem levar o espírito de Natal até ao quarto.

Capas de edredom entre os 7 e os 10 euros

Um dos conjuntos mais natalícios apresenta um fundo branco decorado com ramos verdes e laços vermelhos. O padrão faz lembrar as fitas usadas para embrulhar presentes e os elementos decorativos que costumamos encontrar nas árvores de Natal.

Outra proposta aposta numa estética mais discreta, com um fundo creme e um estampado de ramos e pinhas. O resultado é um ambiente de inspiração florestal, que combina facilmente com quartos de tons claros, madeira e apontamentos naturais, lindos para o Outono.

Para quem prefere padrões menos convencionais, há ainda um conjunto de microfibra com folhas e cogumelos. Com uma inspiração muito ligada à natureza e às paisagens de outono, é uma alternativa para criar um quarto acolhedor sem recorrer necessariamente aos tradicionais vermelhos e verdes natalícios. Faz lembrar uma casinha de madeira num cenário nórdico, certo?

O que torna estas propostas particularmente interessantes é o preço. Os conjuntos apresentados pela Pepco surgem partir de 7 euros, em tamanho de cama individual e de casal.