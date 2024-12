Este hábito matinal pode estar a aumentar o risco de desenvolver demência, conclui estudo

Muitos de nós, com a pressa para ir para o trabalho, abdicamos de tomar o pequeno-almoço e isso torna-se um hábito. A verdade é que o pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia e é a mais ignorada por quase todos.

Muitas pessoas, além de se ‘esquecerem’ de tomar o pequeno-almoço, fazem o jejum intermitente saltando esta refeição. Embora o jejum intermitente possa ajudar na perda de peso a curto prazo, tanto essa prática quanto ignorar o pequeno-almoço apresentam potenciais riscos à saúde.

O estudo e os seus resultados

Não comer pela manhã pode causar ansiedade devido a níveis baixos de açúcar no sangue e nevoeiro mental, já que o cérebro precisa de glicose para funcionar de forma eficiente.

A revista Eating Well, revelou que um estudo feito recentemente, trouxe novas evidências que reforçam a importância do pequeno-almoço para a saúde do cérebro. Publicado no Journal of Neurorestoratology, o estudo acompanhou 859 participantes com mais de 60 anos, residentes em Chengdu, China, durante três anos, analisando a relação entre o hábito de saltar o pequeno-almoço e o declínio cognitivo.

Os resultados mostraram que, ao final do período de estudo, os indivíduos que frequentemente saltavam o pequeno-almoço apresentavam maiores sinais de atrofia cerebral, níveis elevados de biomarcadores de neurodegeneração e escores MMSE mais baixos em comparação com aqueles que faziam a refeição matinal.

A importância do pequeno-almoço

Os resultados do estudo que foram feitos, sugerem que ignorar a primeira refeição do dia pode ser um fator de risco independente para o declínio cognitivo em adultos mais velhos. Considerando que alterações no cérebro associadas a doenças como Alzheimer podem começar décadas antes dos primeiros sintomas, o estudo reforça ainda a importância de hábitos alimentares saudáveis desde cedo.

Não tem fome pela manhã? Sente que não há tempo? Esta refeição não precisa de ser complicada. Basta tomar um simples batido, pudins de chia ou ovos, são opções rápidas nutritivas e práticas.