10 pequenos-almoços com ovo que ajudam a perder peso

Para muitas mulheres, perder peso é uma preocupação que vai além da estética. Trata-se de se sentir melhor no próprio corpo, com mais energia e saúde, sem abdicar por completo do prazer de comer. Numa altura em que o tempo escasseia e a rotina nem sempre permite grandes preparações, o pequeno-almoço assume um papel essencial na organização alimentar diária.

O ovo pode ser um ingrediente-chave nesse momento do dia. Rico em proteína e com baixo valor calórico, sobretudo quando cozinhado de forma equilibrada, contribui para uma maior sensação de saciedade ao longo da manhã. Segundo o site El Tiempo, incluir este alimento logo ao acordar pode ajudar a controlar o apetite e, com isso, a perder peso de forma gradual e consistente.

O importante, sublinha o mesmo artigo, é saber como preparar os ovos. Evitar fritos com excesso de gordura e optar por métodos como cozer, escalfar ou cozinhar no forno pode fazer toda a diferença nos resultados. Combinado com legumes, cereais integrais ou frutas, o ovo torna-se num pequeno-almoço completo e equilibrado, ideal para manter o metabolismo ativo.

Ideias de pequenos-almoços com ovo para perder peso:

Ovos mexidos com espinafres e cogumelos : Salteie os espinafres e cogumelos numa frigideira com um pouco de azeite, depois junte os ovos batidos e mexa até estarem cozidos.

: Salteie os espinafres e cogumelos numa frigideira com um pouco de azeite, depois junte os ovos batidos e mexa até estarem cozidos. Claras em omelete com legumes variados: Bata só as claras, adicione legumes picados (como pimentos, cebola ou courgette) e cozinhe numa frigideira antiaderente até dourar.

Bata só as claras, adicione legumes picados (como pimentos, cebola ou courgette) e cozinhe numa frigideira antiaderente até dourar. Ovo escalfado com abacate em pão integral : Coza o ovo escalfado em água a ferver com um pouco de vinagre e sirva sobre uma fatia de pão integral com fatias de abacate.

: Coza o ovo escalfado em água a ferver com um pouco de vinagre e sirva sobre uma fatia de pão integral com fatias de abacate. Omelete com espinafres, tomate e queijo magro: Bata os ovos, junte espinafres e tomate picados e um pouco de queijo magro, e cozinhe lentamente numa frigideira.

Bata os ovos, junte espinafres e tomate picados e um pouco de queijo magro, e cozinhe lentamente numa frigideira. Ovos no forno em pimentos: Corte pimentos ao meio, retire as sementes, coloque um ovo dentro de cada metade e leve ao forno até o ovo solidificar.

Corte pimentos ao meio, retire as sementes, coloque um ovo dentro de cada metade e leve ao forno até o ovo solidificar. Ovo cozido com abacate e sementes : Coza o ovo, corte ao meio e acompanhe com abacate fatiado e uma mistura de sementes (girassol, chia, linhaça).

: Coza o ovo, corte ao meio e acompanhe com abacate fatiado e uma mistura de sementes (girassol, chia, linhaça). Wrap de ovo e espinafres: Faça um ovo mexido, junte espinafres salteados e enrole tudo numa tortilha integral para uma opção prática.

Faça um ovo mexido, junte espinafres salteados e enrole tudo numa tortilha integral para uma opção prática. Ovos escalfados em molho de tomate : Prepare um molho de tomate caseiro e cozinhe ovos escalfados diretamente no molho, servido quente.

: Prepare um molho de tomate caseiro e cozinhe ovos escalfados diretamente no molho, servido quente. Muffins de ovo com legumes: Bata ovos com legumes picados, despeje em formas de queque e leve ao forno até ficarem firmes; pode guardar para vários dias.

Bata ovos com legumes picados, despeje em formas de queque e leve ao forno até ficarem firmes; pode guardar para vários dias. Ovo em abacate no forno: Retire o caroço de uma metade de abacate e, se necessário, retire um pouco da polpa com uma colher para alargar o espaço. Quebre um ovo pequeno para dentro e leve ao forno até a clara estar cozida e a gema a gosto.

Incluir ovos no pequeno-almoço é uma forma simples, deliciosa e nutritiva de apoiar a perda de peso, mantendo energia e saciedade durante a manhã.