Muito mais do que branquear a roupa: 6 utilidades incríveis para o percarbonato de sódio

Se há coisa que é essencial termos em casa é um produto que deixe as nossas roupas e alguns utensílios de casa a brilhar: o percarbonato de sódio.

Este produto é muitas vezes associado apenas à tarefa de branquear a roupa, mas este produto multifuncional é, na verdade, um verdadeiro aliado na limpeza doméstica. Com propriedades desinfetantes, branqueadoras e desengordurantes, torna-se uma alternativa eficaz a muitos produtos de limpeza convencionais.

A criadora de conteúdos @vida_calma_e_organizada, partilhou no Instagram seis formas surpreendentes de usar o percarbonato de sódio no dia a dia da casa:

1. Remover nódoas difíceis de gordura: as manchas de gordura em tecidos podem ser particularmente difíceis de eliminar. Para as tratar, basta misturar percarbonato de sódio com detergente da loiça e água quente. A combinação dissolve os resíduos gordurosos e ajuda a restaurar a peça sem danificar o tecido.

2. Eliminar manchas de bolor de tecidos: tecidos com bolor não têm de ser descartados. Uma mistura de percarbonato de sódio, detergente da roupa e água a ferver permite remover eficazmente as manchas, devolvendo frescura e limpeza às peças afetadas.

3. Desaparecer com as manchas amarelas dos desodorizantes: as marcas amarelas deixadas pelos desodorizantes são um problema comum, sobretudo em t-shirts brancas. Para recuperar o aspecto original da peça, misture percarbonato de sódio com detergente da roupa e água quente. O resultado é visível após a primeira lavagem.

4. Manter as toalhas sempre brancas: com o tempo, as toalhas brancas tendem a ganhar um tom acinzentado ou amarelado. Para as manter impecáveis, adicione duas colheres de sopa de percarbonato de sódio diretamente no tambor da máquina e lave a 60 °C. O branqueamento é natural e eficaz.

5. Higienizar panos de microfibra: os panos de microfibra acumulam facilmente bactérias e sujidade. Para os desinfetar e prolongar a durabilidade, mergulhe-os em água a ferver com percarbonato de sódio. A ação antibacteriana do produto garante uma limpeza profunda.

6. Limpeza eficaz da esfregona: as esfregonas acumulam resíduos e odores com facilidade. Uma solução de percarbonato de sódio, detergente da roupa e água quente é suficiente para higienizar e renovar este utensílio essencial na limpeza da casa.