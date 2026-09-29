Todos devemos saber identificar e prevenir o aparecimento de percevejos nas camas. Saiba aqui

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Os percevejos-de-cama são pequenos insetos que se alimentam de sangue e que podem esconder-se em colchões, estruturas de camas, móveis e pequenas fendas. Saber reconhecer os sinais de uma infestação e tomar algumas precauções pode ajudar a detetar o problema mais cedo e a evitar que os insetos sejam transportados para outros locais.

Segundo os Centers for Disease Control and Prevention (CDC), os percevejos pertencem ao género Cimex. São insetos achatados, sem asas, de cor castanho-avermelhada, e podem medir entre aproximadamente 1 e 7 milímetros. Conseguem sobreviver durante vários meses sem se alimentarem de sangue.

Os percevejos não escolhem casas pela limpeza

Uma das ideias erradas mais comuns é associar a presença de percevejos à falta de higiene. O CDC explica que estes insetos podem ser encontrados em diferentes locais e que o grau de limpeza de um espaço não determina a presença ou ausência de percevejos.

Podem aparecer em casas, apartamentos, hotéis, dormitórios, abrigos, navios de cruzeiro, autocarros e comboios. O risco também existe em hotéis de diferentes categorias.

Os percevejos escondem-se durante o dia e tornam-se mais ativos durante a noite, quando as pessoas estão a dormir.

Como reconhecer um percevejo-de-cama?

Os adultos têm o corpo achatado, são castanho-avermelhados e não possuem asas. O seu tamanho pode variar entre 1 e 7 milímetros.

No entanto, encontrar o próprio inseto nem sempre é fácil. Os percevejos são especialistas em esconder-se e conseguem entrar em espaços muito pequenos.

Durante uma inspeção, é importante verificar especialmente:

Costuras e dobras do colchão;

Estruturas e cabeceiras da cama;

Bases e estruturas de suporte do colchão;

Fendas e pequenas fissuras;

Móveis próximos da cama;

Zonas onde existam papel de parede ou outros locais onde possam esconder-se.

Quais são os sinais de uma infestação?

As picadas podem ser um dos sinais, mas não devem ser utilizadas isoladamente para confirmar a presença de percevejos.

Segundo o CDC, as marcas podem parecer-se com picadas de mosquitos ou pulgas: pequenas zonas avermelhadas, ligeiramente inchadas e que podem provocar comichão. Podem aparecer de forma aleatória ou em linha.

Em algumas pessoas, as marcas podem demorar vários dias a surgir e, em determinados casos, podem aparecer até cerca de duas semanas depois da picada.

Por isso, é importante procurar também outros sinais, como:

Exoesqueletos deixados pelos insetos durante a muda;

Percevejos escondidos nas dobras do colchão ou dos lençóis;

Pequenas manchas de sangue de cor acastanhada ou avermelhada no colchão ou nos móveis próximos;

Um odor doce e característico, sobretudo quando existe uma infestação.

As picadas são perigosas?

O CDC indica que os percevejos não são conhecidos por transmitir doenças às pessoas.

Ainda assim, as picadas podem provocar comichão, irritação e perturbações do sono. Uma reação alérgica também é possível. Em situações de comichão intensa, coçar repetidamente a pele pode provocar lesões e uma infeção secundária.

As reações variam de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem não apresentar qualquer sinal visível, enquanto outras desenvolvem marcas mais pronunciadas.

Se houver sinais de uma reação alérgica, o CDC recomenda procurar aconselhamento médico.

Como chegam os percevejos a casa?

Os percevejos são particularmente eficazes a esconder-se e podem ser transportados de um lugar para outro através de objetos pessoais.

Podem esconder-se nas costuras e dobras de:

Malas de viagem;

Sacos de viagem;

Roupa dobrada;

Roupa de cama;

Móveis;

Outros objetos que ofereçam pequenos espaços para se esconderem.

É precisamente por isso que as viagens podem aumentar o risco de transportar involuntariamente estes insetos para casa.

De acordo com o CDC, qualquer pessoa que visite um local infestado pode estar exposta, embora o risco seja maior para quem viaja frequentemente ou partilha espaços de habitação e de dormir onde outras pessoas já dormiram.

Como reduzir o risco?

A deteção precoce é uma das medidas mais importantes para facilitar o controlo de uma infestação.

Quem viaja pode verificar cuidadosamente as zonas onde os percevejos costumam esconder-se, procurando insetos, exoesqueletos ou outros sinais nas dobras e costuras do colchão e da roupa de cama.

A atenção deve ser redobrada depois de permanecer em locais onde muitas pessoas dormem ou onde exista suspeita de infestação.

E se encontrar percevejos?

Se houver suspeita de uma infestação, o CDC recomenda contactar uma empresa profissional de controlo de pragas com experiência no tratamento de percevejos.

O controlo pode ser difícil porque os insetos conseguem esconder-se em pequenas fendas e sobreviver durante longos períodos sem se alimentar. A identificação precoce pode, por isso, facilitar a intervenção.

Quanto às picadas, estas normalmente não necessitam de tratamento médico, embora possam ser utilizados produtos para aliviar a comichão. É igualmente importante evitar coçar as zonas afetadas para reduzir o risco de infeção secundária.