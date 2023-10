Portugueses preocupados com percevejos. Veja como ter a casa livre desta praga

O pavor perante estes insetos minúsculos que picam como as pulgas disparou depois de nas redes sociais surgirem dezenas de vídeos que davam conta do drama vivido em Paris, obrigando mesmo as autoridades francesas a tomar medidas.

Ora, numa época de grande circulação de bens e pessoas, não foi com surpresa que começaram a chegar as notícias de haver pragas noutras cidades europeias como Londres. Portugal tem também um considerável aumento de casos, mas a Direção-Geral de Saúde garante que não se trata da praga francesa.

Mas, o que fazer para prevenir e como combater uma praga já instalada? Antes de mais, é fundamental distinguir se se tratam mesmo de percevejos ou, se por outro lado, são pulgas e mosquitos caso detete picadas.

De acordo com o especialista em combate de pragas Jordan Foster, da empresa Fantastic Pest Control, os percevejos são noturnos e só saem à noite para se alimentar, o que os torna difíceis de detetar. Em explicações ao jornal britânico Express, refere que durante o dia estes insetos tendem a esconder-se em fendas ou nas costuras dos colchões, perto da sua fonte de alimentação que, em nossas casas, é geralmente uma cama.

Como explica o especialista, o primeiro passo é lavar todos os objetos que podem ser lavados. “Lave roupas de cama, lençóis, cortinas e roupa em água quente e seque-as na temperatura mais elevada da máquina de secar”, recomenda Jordan Foster. Como muitos portugueses não têm secadores de roupa em casa, podem recorrer às lavandarias self-service.

Os objetos que não podem ser lavados, como alguns peluches ou sapatos, devem ser colocados na máquina de secar por alguns minutos. De acordo com o mesmo artigo do Express, os percevejos podem ser mortos em todas as fases da vida através da lavagem a seco, que é o “melhor tratamento” para acabar com a praga, garante o especialista.

“Os percevejos são eliminados de forma mais eficaz com tratamento térmico. O calor (acima dos 56ºC) destrói percevejos em todas as fases da vida, até mesmo os ovos. Além disso, é mais rápido do que os tratamentos químicos.”

Para se livrar dos percevejos e dos ovos, é necessário usar uma escova rija para esfregar as costuras do colchão, já que este é um lugar muito comum para estes insetos se esconderem.

Deve também aspirar com frequência a cama e a área circundante, sendo que deve eliminar de imediato o saco do aspirador, dentro de um saco bem fechado, num contentor de lixo fora de casa. Para prevenir, deve investir numa capa de proteção lavável para o colchão.

Jordan Foster sublinha que os percevejos podem viver até um ano sem se alimentarem, por isso “evite que voltem mantendo-os cobertos durante pelo menos um ano”.

Os percevejos também podem esconder-se em qualquer racha na parede ou em papel de parede danificado, portanto, certifique-se de que as paredes estão reparadas e reduza ao máximo o número de coisas à volta da sua cama. Destralhar é uma dica essencial.

Se mantiver uma rotina de limpeza frequente, com os cuidados referidos neste artigo, em princípio ficará a salvo. Se todas as dicas caseiras falharem e tiver uma infestação, poderá ter de recorrer a ajuda especializada.