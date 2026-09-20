Foi uma das mulheres mais desejadas da televisão portuguesa. Depois de anos de críticas, surge irreconhecível com menos 21 quilos

Durante anos, Helena Laureano foi um dos rostos facilmente reconhecíveis da televisão portuguesa. Atriz, antiga modelo e presença assídua em várias novelas de sucesso, chegou a representar Portugal no Miss Mundo, em 1988, depois de ter sido dama de honor no Miss Portugal.

Agora, aos 58 anos, está a viver uma nova fase. E a transformação é evidente.

Helena Laureano revelou que perdeu 21 quilos depois de iniciar um processo acompanhado por profissionais e fazer alterações na alimentação. Mais do que mostrar o resultado, decidiu contar a história que está por trás da mudança, e recordar também alguns dos comentários particularmente duros que ouviu ao longo dos últimos anos.

“Estava irreconhecível” e houve quem dissesse que estava “deformada”

Foi precisamente a exposição do corpo e da aparência que acabou por marcar uma fase difícil para a atriz.

“Eu estava irreconhecível e isso fez impressão a certas pessoas que depois viram um vídeo e se manifestaram. Alguém disse que ela, eu, estava deformada”, recordou Helena Laureano.

As palavras ficaram-lhe na memória. E acabaram também por contribuir para uma decisão: procurar ajuda profissional e iniciar um processo de mudança, acompanhado por especialistas.

“Comecei a ser reconhecida novamente”, revelou, feliz com o resultado.

A atriz conta que chegou a pesar 91 quilos e admite que, no início, teve medo de não conseguir concretizar a transformação: “Tinha 91 quilos e tive medo de não conseguir.”

21 quilos depois, Helena Laureano fala numa nova vida

A mudança não se resume, segundo a própria, ao número apresentado pela balança. “Estou com menos 21 quilos, eu voltei à Helena Laureano”, afirmou.

A atriz diz sentir diferenças não apenas na imagem, mas sobretudo na forma como encara o dia a dia: “Sinto-me com mais energia, mais leveza e, acima de tudo, confiança em mim.”

E acrescenta: “Sinto que esta transformação não foi só no corpo, mas sim também no meu dia-a-dia.”

É uma distinção importante na forma como Helena Laureano apresenta este processo: não fala apenas de emagrecimento, mas de uma mudança que, nas suas palavras, teve impacto na energia, na autoestima e na relação consigo própria.

Um dos símbolos mais marcantes da televisão portuguesa

A história ganha ainda outra dimensão quando se olha para o percurso de Helena Laureano.

A atriz começou por se destacar como modelo e ganhou projeção televisiva a partir do final dos anos 80. Passou por produções como Caixa Alta, Cinzas e Verão Quente, antes de assumir papéis de maior destaque na ficção nacional.

Em 2002, foi protagonista de O Olhar da Serpente, onde interpretou Maria dos Prazeres. Anos mais tarde, integrou o elenco de Ilha dos Amores, Fascínios, Flor do Mar e Mar de Paixão, na TVI, e de Rosa Fogo.

Ao longo de mais de três décadas de carreira, tornou-se, assim, uma presença familiar para várias gerações de espectadores.

“Recuperou o brilho”: fãs reagem à transformação

A publicação em que Helena Laureano fala do processo foi recebida com entusiasmo pelos seguidores.

“Parabéns, Helena!!”, “Tão contente por ti”, “Recuperou o brilho”, “Está linda, aliás sempre foi”, “Brava!” e “Uma mulher de luz” são algumas das mensagens que se podem ler.

Entre os elogios, houve também quem sublinhasse que a atriz sempre foi bonita, independentemente da transformação física.

“Uma das melhores fotos que vi da Helena”, escreveu outro seguidor.

No meio de todos os comentários, há uma ideia que acaba por sobressair: depois de anos em que o seu corpo foi alvo de comentários públicos, é a própria Helena Laureano quem agora escolhe contar a história nos seus termos.

E, para ela, os 21 quilos perdidos parecem ser apenas uma parte da mudança. “Mais energia, mais leveza” e, sobretudo, “confiança em mim”: é assim que a atriz descreve a Helena Laureano que reencontrou.