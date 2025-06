Gordura na barriga? Este hábito diário demora 2 minutos e promete resultados impressionantes

Lutar contra aquela gordura 'chata' da barriga é sempre frustrante, especialmente quando se come de forma saudável e se pratica exercício físico e, mesmo assim, a balança insiste em não mexer. Mas um novo hábito, simples e rápido, está a ganhar destaque em perda de peso: caminhar durante apenas dois minutos após as refeições.

Uma coach, especializada em perda de gordura, Christine Stein, perdeu cerca de 9 quilos em apenas quatro meses com a ajuda deste e de outros hábitos sustentáveis. Agora, partilha o truque que diz ser “cientificamente comprovado” para ajudar a reduzir os níveis de insulina e facilitar a queima de gordura, especialmente na zona abdominal.

“Quando comemos, o açúcar no sangue sobe, e o pâncreas liberta insulina para o regular. O problema é que níveis elevados de insulina impedem a queima de gordura”, explica. “E quando o corpo está constantemente a produzir insulin, devido a lanches frequentes, stress, noites mal dormidas ou falta de movimento, entra em modo de armazenamento de gordura 24/7.”

De acordo com um estudo publicado no Journal of Sports Medicine, caminhar entre dois a cinco minutos depois de uma refeição pode reduzir os picos de glicemia em até 30%. Mesmo apenas levantar-se da cadeira já oferece melhorias, embora mais discretas. O segredo está nos músculos: ao moverem-se, agem como uma “esponja” que absorve o excesso de glicose no sangue sem necessidade de insulina adicional, impedindo que essa energia seja armazenada como gordura.

“Menos açúcar no sangue significa menos insulina, o que leva a menos gordura armazenada e mais gordura queimada”, resume Christine Stein.