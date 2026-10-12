Chegou a pesar 139 quilos e já perdeu 70. Estrela da televisão portuguesa 'choca' ao mostrar imagens do antes e depois: "Transformei-me para viver"

Zé Lopes voltou a surpreender com uma comparação entre o passado e o presente. O apresentador partilhou duas fotografias que mostram a transformação física dos últimos anos, depois de perder 70 quilos, e aproveitou o momento para deixar uma mensagem a quem continua a criticar a sua aparência.

"Hoje cruzei-me com a fotografia da esquerda e fiquei a pensar…", começou por escrever o comunicador numa publicação no Instagram, onde recordou a fase em que pesava 139 quilos e enfrentava problemas de saúde associados à obesidade.

"De um lado, está um rapaz com 139kg, uma saúde em risco, obesidade mórbida, pré-diabético e sem encontrar roupa que lhe servisse. Do outro, com menos 70kg, mais saúde, mais mobilidade e inevitavelmente uma autoestima renovada", descreveu.

A diferença entre as duas imagens é evidente, mas, para Zé Lopes, a mudança vai muito além da aparência física. O apresentador sublinha que a transformação teve como principal objetivo recuperar a saúde e melhorar a qualidade de vida.

"Não emagreci para agradar": Zé Lopes responde às críticas

Apesar da mudança e dos elogios que tem recebido, Zé Lopes garante que continua a ser alvo de comentários negativos sobre o seu corpo. Desta vez, decidiu responder diretamente a quem considera que está demasiado magro.

"Aos que me dizem (ou escrevem em caixas de comentários porque a coragem é pouca) “estás magro demais”, “pareces um esqueleto” ou “és só pele e osso”… respondo que só eu sei o que me custou chegar aqui", escreveu.

O apresentador reforçou que a decisão de mudar de vida foi pessoal e esteve relacionada com o seu bem-estar, não com as expectativas dos outros.

"Fi-lo por mim. Pela minha saúde. Pela minha vida", afirmou, antes de deixar aquela que é a frase mais marcante da publicação: "Até porque, na verdade, eu não emagreci para agradar. Transformei-me para viver."

A mensagem surge num contexto em que o comunicador tem falado publicamente sobre os comentários que recebe devido à sua transformação física. Em fevereiro de 2026, numa entrevista à MAGG, já tinha abordado a pressão e os julgamentos associados à sua aparência, defendendo que a saúde não deve ser avaliada apenas pelo aspeto de uma pessoa.

Os fãs reagem à transformação de Zé Lopes

A publicação não passou despercebida aos seguidores, que aproveitaram a caixa de comentários para manifestar apoio ao apresentador e elogiar a sua determinação.

"Lindo e saudável, como deve ser", "MARAVILHOSO, só o que te digo", "Que orgulho, querido amigo, parabéns" e "Estás ótimo" são algumas das mensagens deixadas pelos fãs.

Houve também quem destacasse a importância da motivação que está por trás da mudança. "'Transformei-me para viver' não há melhor razão que a de viver. Parabéns, Zé. És um exemplo", escreveu um dos seguidores.

Outros internautas aproveitaram a ocasião para criticar os julgamentos sobre a aparência física e recordar que as pessoas nem sempre conhecem as dificuldades enfrentadas por quem está do outro lado do ecrã.

"Antes eras criticado por seres gordo, hoje és criticado por seres magro. Parece que aos olhos dos outros nunca estamos bem, nunca somos suficientes! Mas sabes? O teu valor nunca esteve nos quilos que tinhas, nem nos que perdeste", pode ler-se noutro comentário.

"A opinião dos outros é somente isso, a opinião dos outros. Não foram eles que carregaram as tuas lutas", escreveu ainda outro seguidor.

Entre as várias mensagens de apoio, houve também quem elogiasse a personalidade do comunicador, sublinhando que a transformação física não altera aquilo que consideram ser a sua essência.

Uma transformação que começou por motivos de saúde

A perda de peso de Zé Lopes tem sido acompanhada pelo público ao longo dos últimos anos. O apresentador já explicou que chegou aos 139 quilos e que enfrentava um quadro de obesidade mórbida, pré-diabetes e outros indicadores de saúde preocupantes.

Em entrevistas anteriores, revelou ter recorrido a uma cirurgia metabólica em 2022, conjugando esse passo com mudanças na alimentação, exercício físico e acompanhamento profissional. O processo permitiu-lhe perder cerca de 70 quilos, uma transformação que descreve sobretudo como uma conquista em termos de saúde e qualidade de vida.

Em março de 2026, voltou a falar sobre o tema, numa entrevista à MAGG, sublinhando a importância de manter hábitos saudáveis e acompanhamento especializado.

Agora, com uma nova comparação fotográfica e uma mensagem dirigida aos críticos, Zé Lopes volta a deixar claro que não pretende definir o seu percurso através das opiniões alheias.

A frase que escolheu para terminar o desabafo resume a mensagem que quis transmitir: «

"Transformei-me para viver."