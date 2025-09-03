Facebook Instagram
Foi isto que fez com que Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, perdesse 7 quilos em 3 meses

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother surpreende ao perder 7kg em 3 meses. Saiba qual foi o segredo

IOL
Hoje às 11:37
Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, revelou nas redes sociais e no programa Dois às 10 a mudança profunda que viveu nos últimos meses. A comentadora, de 31 anos, perdeu 7 quilos e 11 centímetros de perímetro abdominal em apenas três meses, acompanhada pelo personal trainer Francisco Macau e também ex-concorrente do Big Brother Famosos.

Numa entrevista com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Márcia Soares confessou: «Faz uma semana que fiz a maior mudança da minha vida», ao explicar que antes enfrentava uma rotina marcada por más noites de sono, má alimentação, stress e ansiedade. «O físico, pode ser melhorado, pode ser sempre melhorado, mas não era o físico, era a saúde mental (…) Sentia-me muito cansada, ansiosa, muito stressada…», admitiu.

Com a ajuda da Team Macau, a ex-concorrente do Big Brother alterou hábitos e passou a treinar regularmente, seguindo um plano alimentar adaptado. «Eu passei de um extremo para outro», disse, destacando que até manteve alguns alimentos que gosta: «Custa ao início, mas depois dá mesmo gosto».

Nas redes sociais, partilhou os resultados e destacou que a maior conquista foi interior: «Mudei por fora, mas a verdadeira transformação aconteceu por dentro. (…) Se estás à espera de um sinal: é este. Tu também consegues!»

 

