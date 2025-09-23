Facebook Instagram
‘Nunca fiz dieta’: o segredo do homem de 54 anos que perdeu 140 quilos em cinco anos

IOL
Há 1h e 26min
Perder peso depois dos 50 é possível: médica explica que deve começar por estes hábitos

O chef basco David de Jorge, mais conhecido como Robin Food, tornou-se uma das grandes figuras da televisão espanhola graças à sua paixão pela cozinha. Mas nos últimos anos, o que tem surpreendido ainda mais do que as suas receitas é a sua transformação física: em cinco anos perdeu cerca de 140 quilos.

De acordo com o site El Español, em 2012 colocou um balão gástrico, no ano seguinte fez uma redução de estômago e, em 2017, uma abdominoplastia para retirar o excesso de pele. Mas garante que a verdadeira chave esteve no equilíbrio diário. “Nunca fiz dieta. Organizo-me, como normal e evito excessos”, afirmou.

O pequeno-almoço é simples: café com leite e um dióspiro. Outras vezes escolhe torradas integrais ou compota de fruta. As refeições seguem a mesma lógica, com destaque para legumes, frutas, carnes magras e peixe, sem excluir pequenos caprichos ocasionais.

A atividade física também faz parte da rotina, com caminhadas, passeios de bicicleta elétrica e movimento constante, mas sem treinos extremos.

Hoje, com mais energia e saúde, David de Jorge garante que encontrou um estilo de vida sustentável e inspira quem enfrenta a obesidade a acreditar na mudança.

 

