Quer perder peso? Comece por mudar isto

Pequenas mudanças na rotina diária podem ter um grande impacto na saúde, especialmente quando o objetivo é controlar o peso e melhorar o funcionamento do organismo.

De acordo com o site El Cronista, um estudo da Universidade de Harvard, identificou um ajuste fácil de implementar que influencia diretamente o metabolismo, a queima de calorias e o controlo do apetite.

A investigação analisou adultos com excesso de peso e concluiu que antecipar a última refeição do dia, por volta das 18h00, pode aumentar a sensação de saciedade, reduzir a “hormona da fome” e diminuir a acumulação de gordura, sobretudo na zona abdominal.

Os especialistas recomendam fazer esta refeição entre três a quatro horas antes de dormir, permitindo que o corpo conclua a digestão e evitando que as calorias sejam armazenadas em forma de gordura. Já comer mais tarde pode desregular o relógio biológico, afetar as hormonas e dificultar o controlo do peso.