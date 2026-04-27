Esqueça as corridas: se caminhar desta forma vai perder gordura mais facilmente

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Correr nem sempre é a melhor opção para perder peso ou melhorar a forma física. Caminhar com inclinação tem vindo a ganhar destaque por aumentar o gasto energético com menor impacto nas articulações.

Em declarações ao site Telva, segundo o treinador pessoal Javier Abreu, o fator mais importante não é o tipo de exercício, mas sim a intensidade. “Se andar ou correr a alta intensidade, não se utiliza tanta gordura como se pensa. Em intensidade baixa ou moderada, o metabolismo é mais eficiente”, explica.

Nestas zonas de esforço, o corpo tende a recorrer mais às reservas de gordura como fonte de energia, sobretudo quando existe défice calórico.

Para quem quer otimizar resultados, o especialista recomenda manter uma intensidade controlada e, se possível, realizar uma prova de esforço para identificar a zona ideal de treino.

Caminhar com inclinação é especialmente indicado para iniciantes, pessoas com excesso de peso ou quem não tem técnica de corrida, por reduzir o impacto sobre joelhos, tornozelos e zona lombar.

“O mais importante é adaptar o exercício ao corpo de cada pessoa. O melhor treino é aquele que pode ser feito de forma consistente e segura”, conclui Javier Abreu.