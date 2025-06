Este é o ingrediente secreto para perda de peso, segundo especialista

Esqueça as dietas complicadas ou suplementos caros. Um dos aliados mais eficazes para quem quer perder peso está na sua cozinha.

O criador de conteúdos de saúde e bem-estar Kash Khan (@kashkhanofficial) partilhou recentemente um vídeo viral onde revela o que descreve como “o ingrediente mais simples para a perda de peso que alguma vez vai ouvir”: a canela.

A informação tem como base uma meta-análise científica que avaliou 12 estudos individuais e chegou a conclusões surpreendentes: a canela mostrou-se eficaz na redução do peso corporal, na melhoria da resistência à insulina, no controlo do açúcar no sangue e até na regulação do colesterol.

Mas atenção: nem toda a canela é igual: “Existem dois tipos principais de canela: a cassia e a canela-do-ceilão (também chamada de canela verdadeira)”, explica Kash Khan.

A canela cassia é a mais comum e facilmente encontrada nos supermercados, mas contém níveis mais elevados de cumarina, uma substância que pode ser tóxica em grandes quantidades. Já a canela-do-ceilão é considerada mais segura para consumo regular e contém maiores concentrações de antioxidantes e compostos anti-inflamatórios. O especialista recomenda adicionar uma pitada de canela às refeições diárias, como saladas de fruta, batidos ou até café.