Uma simples mudança fez com que esta mãe perdesse 20 kg em quatro meses (sem dietas nem injeções)

Uma mãe conseguiu perder 20 kg em apenas quatro meses com uma mudança simples que não envolve dietas radicais nem injeções
IOL
Hoje às 10:20
"Sem cirurgias": o segredo da transformação de Noélia Pereira, a ex-concorrente do Big Brother, que perdeu mais de 20 quilos

Abbie Lodge, 34 anos, conseguiu perder 20 kg em apenas quatro meses através de uma mudança simples, sem recorrer a dietas radicais ou a injeções.

Em declarações ao jornal The Sun, a mãe de dois filhos, contou que chegou a pesar 92 kg após adotar hábitos pouco saudáveis depois das gravidezes. Decidiu então transformar a sua alimentação e rotina de exercícios após se rever num vídeo de férias em família e receber alertas dos médicos.

Entre os seus hábitos prejudiciais estavam o consumo de grandes quantidades de takeaway, batatas fritas, chocolate e até três a quatro litros do refrigerante "Cherry Coke" por dia. “Estava num ciclo constante de tentar comportar-me e depois perder o controlo. Entorpecia-me com comida, tal como um alcoólico ou toxicodependente faria com a sua substância favorita,” confessou Abbie.

A grande mudança veio quando decidiu substituir refrigerantes por água, mantendo uma alimentação equilibrada e estruturada através do programa 1:1 Diet da Cambridge Weight Plan. Com três a quatro litros de água por dia, uma dieta controlada e a prática de exercício físico, o peso começou a diminuir rapidamente.

Hoje, Abbie pesa 67 kg, veste o tamanho 10 do Reino Unido e garante ter encontrado um equilíbrio saudável: “Nada está proibido. Aprendi a gerir a alimentação sem ser dominada pela comida.”

Para além dos benefícios físicos, a transformação também teve um impacto significativo na sua saúde mental. “A maior mudança foi sentir-me mentalmente mais leve. Já não sou prisioneira da comida,” concluiu.

