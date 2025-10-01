Uma simples mudança fez com que esta mãe perdesse 20 kg em quatro meses (sem dietas nem injeções)

Sempre focada na saúde e controlo de peso, este é dos jantares preferidos de Cristina Ferreira

Abbie Lodge, 34 anos, conseguiu perder 20 kg em apenas quatro meses através de uma mudança simples, sem recorrer a dietas radicais ou a injeções.

Em declarações ao jornal The Sun, a mãe de dois filhos, contou que chegou a pesar 92 kg após adotar hábitos pouco saudáveis depois das gravidezes. Decidiu então transformar a sua alimentação e rotina de exercícios após se rever num vídeo de férias em família e receber alertas dos médicos.

Entre os seus hábitos prejudiciais estavam o consumo de grandes quantidades de takeaway, batatas fritas, chocolate e até três a quatro litros do refrigerante "Cherry Coke" por dia. “Estava num ciclo constante de tentar comportar-me e depois perder o controlo. Entorpecia-me com comida, tal como um alcoólico ou toxicodependente faria com a sua substância favorita,” confessou Abbie.

A grande mudança veio quando decidiu substituir refrigerantes por água, mantendo uma alimentação equilibrada e estruturada através do programa 1:1 Diet da Cambridge Weight Plan. Com três a quatro litros de água por dia, uma dieta controlada e a prática de exercício físico, o peso começou a diminuir rapidamente.

Hoje, Abbie pesa 67 kg, veste o tamanho 10 do Reino Unido e garante ter encontrado um equilíbrio saudável: “Nada está proibido. Aprendi a gerir a alimentação sem ser dominada pela comida.”

Para além dos benefícios físicos, a transformação também teve um impacto significativo na sua saúde mental. “A maior mudança foi sentir-me mentalmente mais leve. Já não sou prisioneira da comida,” concluiu.