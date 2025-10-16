Estas são as 4 melhores frutas para queimar calorias, segundo especialistas

Manter uma alimentação equilibrada continua a ser uma das chaves para uma vida saudável e a fruta tem um papel essencial nesse equilíbrio. .
De acordo com os especialistas, incluir pelo menos três porções de fruta por dia na dieta não só fornece vitaminas e minerais indispensáveis, como também pode ajudar na perda de peso e melhorar a saúde cardiovascular.
Numa entrevista ao ADN Radio, o cardiologista Aurelio Rojas explica que existem quatro frutas com elevado potencial para oxidar a gordura corporal, contribuindo não só para a perda de peso, mas também para a regulação dos níveis de açúcar no sangue e a prevenção de doenças cardiovasculares. Veja na galeria acima.