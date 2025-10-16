Facebook Instagram
Dicas

Estas são as 4 melhores frutas para queimar calorias, segundo especialistas

Manter uma alimentação equilibrada é essencial para a saúde, e o consumo de fruta desempenha um papel fundamental nesse processo
IOL
Hoje às 11:12
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon

Manter uma alimentação equilibrada continua a ser uma das chaves para uma vida saudável e a fruta tem um papel essencial nesse equilíbrio. .

De acordo com os especialistas, incluir pelo menos três porções de fruta por dia na dieta não só fornece vitaminas e minerais indispensáveis, como também pode ajudar na perda de peso e melhorar a saúde cardiovascular.

Numa entrevista ao ADN Radio, o cardiologista Aurelio Rojas explica que existem quatro frutas com elevado potencial para oxidar a gordura corporal, contribuindo não só para a perda de peso, mas também para a regulação dos níveis de açúcar no sangue e a prevenção de doenças cardiovasculares. Veja na galeria acima.

RELACIONADOS
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon
Perder peso sem muito esforço? Experimente este método japonês que está a dar que falar
Este é o desporto mais completo que trabalha o corpo todo e ajuda a manter o peso, garante fisioterapeuta
Espanhóis rendidos a este método japonês para perder peso
Sempre focada na saúde e controlo de peso, este é dos jantares preferidos de Cristina Ferreira
Mais Vistos
00:01:28
Secret Story
Vera protagoniza novo momento viral nas redes sociais com discurso inédito
tvi
00:02:09
Secret Story
Liliana arrasa Joana: «É uma maria vai com as outras só para parecer fixe»
tvi
00:01:20
Secret Story
«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa
tvi
00:02:34
Secret Story
«Se o Fábio quisesse, ela já tinha aqui dentro...»: Liliana não tem dúvidas sobre 'interesse' de concorrente
tvi
Destaques IOL
Lençóis
Chegou o Outono e com ele lençóis em tons quentes e padrões super giros da H&M Home
MacGyver
Lembra-se de MacGyver? Ator tem hoje 75 anos e está irreconhecível
Ar condicionado
Reduz a conta da luz e evita problemas respiratórios: a importância de limpar o filtro do ar condicionado
Camisa branca
Lidl arrasou Primark e Lefties com estas camisas obrigatórias para o emprego
Mais Lidas
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Tragédia
Camião abalroou carrinha e matou família inteira: a mãe, os seis filhos, um neto e o companheiro da filha que estava grávida
Autarquicas2025
PSD e PS estavam empatados com 542 votos cada. Um voto nulo decidiu o próximo presidente da freguesia de Vila Marim
cnn
Chega
Erro no boletim de voto numa freguesia em Lisboa "pode ser inédito", mas vai ser "uma obra-prima" para o Chega
cnn
Governo
"Vamos ter de mexer no quintal de muita gente para resolver este problema". Governo quer revisões de PDM e licenças de construção mais rápidas
cnn
Tragédia
Pais deram filha como desaparecida quando ela era adolescente. Tiveram-na presa num quarto durante 27 anos e só agora foi descoberta