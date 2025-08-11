Depois de cada refeição, faça isto e vai notar a diferença na balança

Quando lemos sobre este truque no site Women’s Health, percebemos que valia a pena partilhar. Quanto mais se fala sobre alimentação e estilo de vida, mais claro fica que são os pequenos hábitos que fazem a diferença. E, no caso da perda de peso, um gesto simples depois das refeições pode ter mais impacto do que imagina.

Um gesto simples com grande impacto

A ideia é caminhar pouco depois de comer. Não se trata de um treino intenso, mas sim de um passeio moderado que ativa o corpo e ajuda a gastar parte da energia da refeição. Especialistas referem que este hábito pode ajudar a gerir melhor os níveis de glicose, evitando que o excesso seja armazenado como gordura.

Porque é que o momento conta?

Logo após comer, o corpo está a trabalhar para digerir e processar os nutrientes. É nessa altura que uma caminhada suave entra em ação, ajudando a distribuir melhor a energia e a reduzir picos repentinos de glicose. Para além disso, este movimento ligeiro favorece o conforto digestivo e evita aquela sensação de peso ou sonolência que muitas vezes se instala depois das refeições.

Por onde começar

Não é preciso muito para sentir os benefícios. Uma caminhada de 10 a 20 minutos, três a cinco vezes por semana, já pode fazer a diferença. Escolher um ritmo confortável é essencial para não interferir com a digestão e tornar este momento agradável. Com o tempo, pode transformar-se num hábito diário que ajuda não só na gestão do peso, mas também no bem-estar geral.