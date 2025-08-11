Facebook Instagram
Dicas

Depois de cada refeição, faça isto e vai notar a diferença na balança

Às vezes, o segredo está nos gestos mais fáceis de manter
IOL
Há 3h e 55min
Perder peso
Perder peso
Foto: Freepik
Bebe café sem açúcar? Estes são os motivos para continuar a fazê-lo

Quando lemos sobre este truque no site Women’s Health, percebemos que valia a pena partilhar. Quanto mais se fala sobre alimentação e estilo de vida, mais claro fica que são os pequenos hábitos que fazem a diferença. E, no caso da perda de peso, um gesto simples depois das refeições pode ter mais impacto do que imagina.

Um gesto simples com grande impacto

A ideia é caminhar pouco depois de comer. Não se trata de um treino intenso, mas sim de um passeio moderado que ativa o corpo e ajuda a gastar parte da energia da refeição. Especialistas referem que este hábito pode ajudar a gerir melhor os níveis de glicose, evitando que o excesso seja armazenado como gordura.

Porque é que o momento conta?

Logo após comer, o corpo está a trabalhar para digerir e processar os nutrientes. É nessa altura que uma caminhada suave entra em ação, ajudando a distribuir melhor a energia e a reduzir picos repentinos de glicose. Para além disso, este movimento ligeiro favorece o conforto digestivo e evita aquela sensação de peso ou sonolência que muitas vezes se instala depois das refeições.

Por onde começar

Não é preciso muito para sentir os benefícios. Uma caminhada de 10 a 20 minutos, três a cinco vezes por semana, já pode fazer a diferença. Escolher um ritmo confortável é essencial para não interferir com a digestão e tornar este momento agradável. Com o tempo, pode transformar-se num hábito diário que ajuda não só na gestão do peso, mas também no bem-estar geral.

RELACIONADOS
Bebe café sem açúcar? Estes são os motivos para continuar a fazê-lo
Manteiga ou margarina: qual deve escolher?
Se fizer isto antes de cada refeição, a sua barriga pode ficar menos inchada
Perder 4 kg em duas semanas? É possível com estes três hábitos simples
Mais Vistos
00:00:35
Big Brother
As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho
tvi
00:01:01
Big Brother
O primeiro beijo caliente já aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso
tvi
00:03:20
Big Brother
Tensão máxima! Miranda lança aviso a Kina: «Seja a última vez que faz aquilo que fez no direto»
tvi
00:01:34
Big Brother
Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother
tvi
Destaques IOL
Perda de peso
Quer perder peso? Comece por mudar isto
Descongelar
Esqueceu-se de descongelar a carne ou o peixe? Conheça o truque viral que todos usam
Praia Fluvial
Águas cristalinas e paisagens de sonho: esta praia fluvial está entre as mais encantadoras de Portugal
Truques
Nunca mais descascamos um ovo cozido sem ser desta forma
Mais Lidas
Big Brother
Última Hora. Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé
tvi
Georgina Rodríguez
Georgina e Ronaldo estão noivos e é difícil de acreditar no valor deste anel
versa
Famosos
Emitido comunicado sobre Catarina Miranda: "Só poderá ser recuperada após a sua saída"
selfie
Liga
FC Porto-V. Guimarães, 3-0 (crónica)
maisfutebol
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Onda de calor
Se acha que está calor, prepare-se. Vêm aí dias piores numa semana a ferver
cnn