Perder peso durante a menopausa é possível se cortar nestes três alimentos, garante especialista

Durante a menopausa, existem três alimentos que podem dificultar a perda de peso, segundo um especialista
IOL
Hoje às 15:27
A menopausa é uma fase natural da vida da mulher que marca o fim da menstruação e da capacidade reprodutiva, geralmente entre os 40 e os 50 anos. Esta etapa provoca alterações hormonais que podem levar a um aumento de peso, especialmente na zona abdominal.

O endocrinologista Francisco Rosero explicou, numa publicação feita no seu Instagram, que para perder peso nesta fase é fundamental evitar três alimentos específicos: açúcar, pão e leite.

O açúcar, independentemente do tipo, estimula a produção de insulina, promovendo o armazenamento de gordura. O pão, mesmo os mais saudáveis com sementes ou fibra, continua a ser uma fonte de carboidratos simples que contribuem para o aumento de peso. Já o leite, muitas vezes associado ao cálcio indispensável, pode ser substituído por alternativas mais saudáveis.

Estas recomendações são importantes porque, com a queda dos estrogénios, há uma mudança na distribuição da gordura corporal e uma maior resistência à insulina, hormona essencial para o metabolismo e controlo da gordura. Níveis elevados de insulina favorecem o armazenamento excessivo de gordura e aumentam o risco de outras doenças.

 

