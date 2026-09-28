Após perder 80 quilos, famoso português mostra-se em tronco nu e o novo físico surpreende

Matay esteve a desfrutar de uns dias de descanso em Cabo Verde e brindou os fãs com fotografias naquele paraíso africano. Apesar das paisagens de cortar a respiração que partilhou, foram os registos em que aparece em tronco nu, depois de ter perdido 80 quilos, que chamaram à atenção.

Recentemente, o artista contou publicamente que o seu processo de emagrecimento já o fez perder 80 quilos e, agora, pela primeira vez, mostra como está o físico depois da transformação física.

Muito mais magro, Matay recebeu alguns elogios na caixa de comentários da partilha. "Último novinho", "Beleza", "Lindo", "Coisa boa", "Orgulho", pode ler-se.

Pode ver os registos fotográficos na galeria que preparámos para si

A transformação física é evidente e o resultado impressiona. Com menos 80 quilos, Matay revelou alguns dos detalhes do processo de perda de peso que mudou a sua vida. O cantor esteve no programa Dois às 10, da TVI, onde conversou com Cristina Ferreira sobre a relação que sempre manteve com o próprio corpo, as várias tentativas para emagrecer e o acompanhamento profissional que teve ao longo desta jornada.

Apesar da insistência de Cristina Ferreira, o artista preferiu não revelar, para já, qual era o seu peso quando decidiu iniciar o processo. «Hei de dizer, mas essa curiosidade ainda não vou satisfazer hoje», respondeu.

Ainda assim, Matay falou abertamente sobre a transformação física e fez questão de explicar que, durante grande parte da vida, se sentiu confortável com o próprio corpo, apesar de ter tido sempre um peso acima da média. «Sempre vivi bem dentro do meu corpo», afirmou.

«Era um gordo feliz»

A relação de Matay com o excesso de peso começou ainda durante a infância. O cantor contou que, desde muito novo, estava habituado a usar roupa destinada a pessoas mais velhas e chegou inclusivamente a vestir peças do pai.

«Desde miúdo que vestia aquela roupa para lá da minha idade. Desde muito cedo que comecei a vestir as calças do meu pai», contou.

A comida também tinha uma forte componente emocional na sua vida. O artista recordou essa fase com uma expressão que resume a forma como se sentia nessa altura: «Era um gordo feliz». E explicou a importância que a comida tinha nessa relação: «O conforto de comer era um prato cheio», explicou.

Apesar do excesso de peso o acompanhar desde criança, o cantor garante que nunca deixou completamente de praticar atividade física. Ao longo dos anos, experimentou diferentes modalidades, entre elas o rugby, o ténis de mesa, a ginástica e a dança. «Joguei rugby, joguei ping-pong, ginástica, estive em grupos de dança. Fiz essas coisas todas», recordou.

Várias tentativas para perder peso

Antes da transformação que apresenta atualmente, Matay já tinha procurado diferentes formas de perder peso.

«Tentei várias coisas pelo caminho», revelou, referindo-se também a tratamentos que envolviam fármacos.

O cantor contou ainda que chegou a estar num jantar onde várias pessoas tinham consigo medicação para perder peso. A experiência, contudo, acabou por reforçar a sua decisão de não seguir esse caminho.

«Eu não queria aquilo para mim, não queria ficar refém de tomar comprimidos para o resto da vida», explicou.

O processo que viria a resultar começou em março de 2025, quando Matay decidiu avançar com acompanhamento de profissionais de saúde. Entre as medidas adotadas esteve uma cirurgia metabólica, realizada no Centro de Inovação Médica, juntamente com mudanças na alimentação e a prática regular de exercício físico.

«Menos 80 quilos. Mais vida»

Ao longo do processo de perda de peso, o acompanhamento especializado teve um papel importante. Matay contou que era acompanhado regularmente por diferentes profissionais.

«Tinha a minha nutricionista a ligar-me, a psicóloga», explicou.

O resultado foi uma perda de 80 quilos, mas o cantor faz questão de olhar para esta transformação para lá da questão estética.

Nas redes sociais, assinalou o momento com uma mensagem que resume a forma como encara esta nova fase: «Menos 80 quilos. Mais vida».

Numa publicação, Matay explicou também o significado que atribui à transformação:

«Hoje anuncio um resultado bonito. Celebro menos 80 quilos de peso. Mas, mais do que uma transformação estética, isto é um pronúncio de vida. Uma escolha por mim, pela minha saúde, pelo tempo e por tudo aquilo que ainda quero viver», escreveu.

O cantor acrescentou: «Estou feliz dentro desta nova armadura. A essência é a mesma, mas criei uma nova narrativa. Um novo corpo. Uma nova relação comigo. Um novo capítulo».

E deixou ainda uma frase que resume o significado desta mudança: «Hoje não celebro apenas o peso que perdi. Celebro a vida que ganhei».

Exercício físico passou a fazer parte da rotina

A transformação não ficou pela cirurgia e pelas alterações na alimentação. O exercício físico passou também a ocupar um lugar importante na rotina de Matay, que tem partilhado nas redes sociais imagens e vídeos de alguns dos treinos.

O cantor revelou que, atualmente, há dias em que chega mesmo a treinar duas vezes.

«Gosto muito», confessou, demonstrando entusiasmo com esta nova relação com a atividade física.

A mudança tem sido acompanhada pelos seguidores através das redes sociais, onde Matay tem mostrado os treinos e partilhado reflexões sobre o processo que decidiu iniciar.

Mais do que destacar apenas os números na balança, o cantor tem procurado transmitir a ideia de que a perda de peso foi apenas uma parte de uma mudança mais abrangente, que envolveu a saúde, os hábitos, a autoestima e a relação consigo próprio.

O antes e depois impressiona. Veja na nossa galeria as imagens que mostram a transformação do cantor.