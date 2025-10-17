Noélia Pereira perdeu mais de 20 quilos e este foi o alimento “chave” para a sua perda de peso

"Sem cirurgias": o segredo da transformação de Noélia Pereira, a ex-concorrente do Big Brother, que perdeu mais de 20 quilos

Noélia Pereira, ex-concorrente do Big Brother é um exemplo de força de vontade, autocuidado e determinação, ao continuar dedicada, desde 2022, a uma alimentação mais saudável e por ter alcançado uma transformação impressionante na sua perda de peso.

Entre muitos treinos e uma alimentação equilibrada, a empresária algarvia tem utilizado as plataformas digitais para mostrar não só os resultados físicos, mas também o percurso que os tornou possíveis. Entre altos e baixos, Noélia tem transformado as suas redes sociais num verdadeiro diário de motivação, onde fala sobre desafios, conquistas e a importância da disciplina diária.

Sobre a sua dieta, contou, numa entrevista no «Dois às 10», que no processo inicial teve de seguir «à regra» um plano alimentar mais restrito: «Há três meses que não como um croissant, batatas fritas. Como tudo, só que as quantidades é que mudaram».

«Como muita alface. É o único alimento que ao consumirmos gastamos mais calorias para o digerir do que aquelas que foram ingeridas», explicou.

Após ter feito o balanço das restrições que teve que fazer, falou sobre os seus treinos no ginásio: «Comecei a sentir-me melhor comigo, tenho muito mais energia. As pessoas dizem ‘estás muito magra’, não estou não!».

Veja a entrevista na íntegra: