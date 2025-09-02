Facebook Instagram

"Sem cirurgias": o segredo da transformação de Noélia Pereira, a ex-concorrente do Big Brother, que perdeu mais de 20 quilos

A ex-concorrente do Big Brother tem partilhado com os seguidores o seu processo de perda de peso, sem ter recorrido a cirurgias. Tudo passa apenas por uma boa alimentação e muito exercício físico
O exercício de 1 minuto que todas as mulheres deviam fazer diariamente, segundo um professor de educação física

Noélia Pereira, ex-concorrente do Big Brother voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez ao partilhar uma fotografia em que exibe, lado a lado, o “antes e depois” da sua notável perda de peso: “São 20 quilos de diferença sem cirurgias”, escreveu Noélia Pereira na legenda, destacando que todo o processo resultou apenas de esforço e dedicação.

Entre muitos treinos e uma alimentação equilibrada, a empresária algarvia tem utilizado as plataformas digitais para mostrar não só os resultados físicos, mas também o percurso que os tornou possíveis. Entre altos e baixos, Noélia tem transformado as suas redes sociais num verdadeiro diário de motivação, onde fala sobre desafios, conquistas e a importância da disciplina diária. 

A resposta do público não podia ser mais positiva: centenas de comentários de incentivo e admiração chegam diariamente às suas publicações, com muitos seguidores a verem nela um exemplo próximo e alcançável de transformação saudável.

A ex-concorrente do Big Brother tem sido acompanhada pelo Personal Trainer Tiago Guimarães, onde, numa publicação, elogiou a força de vontade de Noélia Pereira: "A lutar contra compulsões alimentares, dietas restritivas e uma depressão, a Noélia chegou a pesar 82 quilos...A gordura na barriga, nos flancos e nas coxas era um peso não só físico, mas emocional. Procurou a nossa ajuda em 2022, desceu até aos 53 quilos...E está mais confiante e feliz do que nunca."

Mais do que uma mudança estética, a perda de peso de Noélia é hoje um reflexo de força de vontade, autocuidado e determinação, valores que, segundo a própria, a têm guiado não só nesta etapa de vida, mas também em novos projetos pessoais e profissionais.

 

Noélia Pereira contou, numa entrevista no «Dois às 10», que no processo inicial teve de seguir «à regra» um plano alimentar mais restrito: «Há três meses que não como um croissant, batatas fritas. Como tudo, só que as quantidades é que mudaram», contou.

«Como muita alface. É o único alimento que ao consumirmos gastamos mais calorias para o digerir do que aquelas que foram ingeridas», explicou.

Após ter feito o balanço das restrições que teve que fazer, falou sobre os seus treinos no ginásio: «Comecei a sentir-me melhor comigo, tenho muito mais energia. As pessoas dizem ‘estás muito magra’, não estou não!».

Veja a entrevista na íntegra:

