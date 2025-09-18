Facebook Instagram

As três pequenas mudanças que fizeram esta mulher perder 9 quilos aos 45 anos

Três passos simples que ajudaram esta mulher a transformar o corpo aos 45 anos
IOL
Há 32 min
Perder peso depois dos 50 é possível: médica explica que deve começar por estes hábitos

Aos 45 anos, a treinadora Mariana Egosi conseguiu perder 9 quilos de gordura e fortalecer a sua musculatura com apenas três mudanças simples na alimentação e no estilo de vida.

O caso da profissional está a ser destacado como exemplo de que é possível atingir resultados expressivos mesmo depois dos 40 anos, altura em que o corpo feminino começa a enfrentar maior risco de sarcopenia, a perda de massa muscular associada à idade.

Segundo explicou ao site Women's Health, aquilo que antes era suficiente para manter a forma, como aulas de spinning quase diárias, deixou de trazer resultados. Foi então que decidiu introduzir alterações que considera terem feito a diferença.

As três mudanças que transformaram o corpo

  1. Comer mais, mas melhor - Mariana deixou de contar calorias e passou a focar-se na qualidade dos alimentos. Para a treinadora, a restrição calórica pode aumentar o stress do metabolismo, dificultando a queima de gordura.

  2. Incluir treinos de força - O cardio deixou de ser o único foco. Mariana passou a combinar exercícios de força, essenciais para proteger o músculo e tornar a perda de gordura mais eficaz, com treinos cardiovasculares como complemento.

  3. Equilibrar os nutrientes - A treinadora passou a privilegiar a ingestão de proteínas (cerca de 40 gramas diárias) e a incluir gorduras saudáveis, presentes em alimentos como frutos secos, peixe ou carnes magras. Já os ultraprocessados e açúcares foram praticamente eliminados da dieta.

O resultado, garante, foi não só a perda de peso como também um ganho significativo em força e energia. Mariana afirma sentir-se fisicamente melhor aos 45 anos do que quando tinha 30, reforçando a importância de adaptar a alimentação e os treinos às mudanças do corpo ao longo do tempo.

 

