Esqueça as caminhadas: neurologista perdeu 30 quilos a fazer apenas este exercício

Não recorreu a caminhadas nem a ginásios. Neurologista perdeu 30 quilos a fazer apenas um exercício simples
IOL
Hoje às 15:19
Foto: freepik
Beber água com limão pode não ser tão saudável quanto parece, avisam especialistas

Muitos procuram respostas sobre qual a melhor forma de perder peso. Entre caminhadas e corridas, por vezes, não é o mais eficaz. A prova disso é do neurologista Sudhir Kumar, de 51 anos, que conseguiu perder 30 quilos com um exercício que muitos subestimam: subir escadas.

Foi através da rede social X (antigo Twitter) que o médico revelou que este hábito mudou completamente a sua saúde. “Subir escadas é uma das formas de exercício mais eficazes, acessíveis e eficientes em termos de tempo”, afirmou, acrescentando que chegou a subir 27 andares numa única sessão.

De acordo com o especialista, a prática alia os benefícios do treino aeróbico ao de força, sem necessidade de equipamentos. Além da perda de peso, ajuda a melhorar o sistema cardiovascular, a reduzir o risco de AVC e de demência, bem como a “melhorar o humor e reduzir o stress” graças à libertação de endorfinas.

O Dr. Kumar recomenda começar de forma progressiva: “Para iniciantes, é suficiente subir 1 a 2 lances de escadas (20 a 40 degraus). Depois, é possível avançar para 5 a 10 lances, sempre de forma gradual”.

Ainda assim, o neurologista alerta que pessoas com obesidade, problemas nos joelhos, doenças cardíacas ou pulmonares graves devem procurar aconselhamento médico antes de adotar este exercício.

 

