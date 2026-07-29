Já perderam 110 quilos. Casal mostra transformação impressionante após jornada de perda de peso em conjunto

Fenómeno no céu que não é visto em Portugal desde 1912 vai ocorrer neste dia de agosto. Recomendam-se cuidados

A caminho da Universidade? Há dois novos programas para quem quer perceber se Medicina é a escolha certa

Há decisões que mudam uma vida... ou duas ao mesmo tempo! Foi exatamente isso que aconteceu com Aline Rodrigues e Luis Gustavo. O casal brasileiro decidiu iniciar uma jornada de perda de peso em janeiro de 2025 e, um ano e meio depois, os resultados estão a inspirar milhares de pessoas nas redes sociais.

Ao longo dos últimos 18 meses, os dois foram partilhando, com os cerca de 15 mil seguidores que somam nas suas contas de Instagram, os desafios, as conquistas e a evolução de um processo que encararam lado a lado. E a transformação física é tão evidente quanto a mudança de estilo de vida.

Num vídeo recentemente publicado, Aline e Luis mostraram o antes e o depois da jornada, revelando um marco impressionante: juntos, eliminaram 110 quilos.

"2025 x Hoje. 1 ano e 6 meses da nossa melhor escolha! Hoje, somando os dois, já são 110 kg eliminados. Mais do que números na balança, foi uma mudança de hábitos, saúde, disposição e qualidade de vida. Ainda temos metas, mas olhar para trás e ver o quanto já caminhámos dá um orgulho enorme. Que venham os próximos capítulos dessa nossa história", escreveram na legenda da publicação.

Mais do que uma impressionante transformação física, o casal destaca que o verdadeiro objetivo sempre foi conquistar mais saúde, energia e qualidade de vida. Apesar de assumirem que ainda têm metas por alcançar, fazem questão de celebrar o caminho já percorrido, uma conquista que, garantem, só foi possível graças ao apoio mútuo e à mudança consistente de hábitos.

Percorra a nossa galeria e veja as mudanças impressionantes deste casal

Nos comentários, a publicação rapidamente se encheu de elogios e mensagens de incentivo, com muitos utilizadores a destacarem não só a impressionante perda de peso, mas também a força de vontade e a cumplicidade do casal ao longo de todo o processo. "Que orgulho vê toda essa evolução! São sensacionais", "Mudaram de identidade👏🏽", "Coisa linda de se ver, parabéns 😍", "Que vídeo satisfatório! Parabéns ❤️", "Parabéns 👏👏 pela garra, força, determinada, incentivo, coragem, perseverança", são alguns dos comentários que se podem ler.