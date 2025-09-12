Perder peso depois dos 50 é possível: médica explica que deve começar por estes hábitos

Manter um peso saudável após os 50 anos pode ser um desafio, mas não é impossível. O metabolismo abranda, a massa muscular diminui e problemas como o stress ou a insónia tornam-se mais frequentes. Ainda assim, há estratégias simples que podem fazer a diferença.

Em declarações ao site El Confidencial, a diretora médica do Centro de Medicina do Sono da Universidade Johns Hopkins, Charlene Gamaldo, partilhou cinco hábitos essenciais para esta fase da vida. Entre eles está dormir bem, já que “o sono é um momento de recuperação para o corpo e uma das funções mais relevantes é o equilíbrio do metabolismo”, explicou.

A especialista recomenda ainda incluir exercícios de força para preservar a massa muscular, aumentar o consumo de proteínas, manter uma boa hidratação e evitar jejuns prolongados, optando antes por refeições em horários regulares e moderados.

A médica garante ainda que o segredo está em criar rotinas sustentáveis e adaptadas à idade: “Não se trata de procurar resultados imediatos, mas sim de hábitos que melhorem o bem-estar a longo prazo.”