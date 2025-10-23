Tatiana Boa Nova, ex-concorrente do Secret Story, perdeu mais de 10 quilos em 4 meses. Foi este o seu segredo

Sempre focada na saúde e controlo de peso, este é dos jantares preferidos de Cristina Ferreira

Tatiana Boa Nova, ex-concorrente do Secret Story, passou por uma incrível transformação física. A mulher de Rúben Boa Nova está visivelmente mais magra, resultado de um percurso iniciado em abril de 2022.

Quando iniciou o percurso de um melhor estilo de vida, a própria ex-concorrente partilhou nas redes sociais toda a mudança: «Comecei a aventura de mudar o meu corpo, a minha mente, a minha saúde física e mental! Não só por questões estéticas, mas também obviamente que foi um dos motivos que me fez querer mudar, pois sempre fui apontada como a "popota" ou a gordinha, etc! Iniciei este processo por MIM!»

Num entrevista no antigo programa Goucha, a ex-concorrente revelou os desafios que enfrentou: “Eu sempre considerei que era uma pessoa acima do peso. Tentei de tudo melhorar o meu corpo, nunca consegui. Meti agora na minha cabeça que queria e consegui. Eu não tinha controlo nenhum na minha alimentação.”

Para alcançar os resultados, Tatiana Boa Nova contou com a ajuda de um personal trainer, frequentou o ginásio e adotou uma alimentação mais equilibrada. “Procurei ajuda num Personal Trainer. O Tiago ajudou-me a entender que podia comer aquilo que eu queria. A única diferença é que eu peso o meu prato. Agora não sinto fome”, revelou.

Desde que iniciou o seu processo de perda de peso, a ex-concorrente conseguiu perder mais de 10 quilos: «Quero continuar com um estilo de vida mais saudável, a comer melhor e a praticar exercício! Tenho me esforçado, cumprido o plano mas de uma coisa tenho certeza, não conseguiria sem ajuda!».

Até hoje manteve-se focada e, para além de manter o novo estilo de vida, Tatiana Boa Nova está agora grávida do segundo filho, com 33 semanas, do casal com Rúben Boa Nova.