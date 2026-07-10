Perder a barriga o mais depressa possível: aposte nestes 8 alimentos
8 alimentos que ajudam a reduzir a gordura abdominal
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Estes oito alimentos, aliados a uma alimentação equilibrada e ao exercício físico, podem ajudar a reduzir a gordura corporal, incluindo a acumulada na zona abdominal
A gordura acumulada na zona da barriga é uma das maiores preocupações de quem está a tentar perder peso. No entanto, não existem soluções milagrosas nem alimentos capazes de eliminar gordura abdominal de forma localizada ou num curto espaço de tempo.
A prática regular de exercício continua a ser fundamental, mas a alimentação também desempenha um papel importante. Segundo explicaram à Newsweek o cirurgião e especialista em cirurgia bariátrica Brett Simenhoff e o enfermeiro e personal trainer Stewart Parnacott, existem alguns alimentos que, integrados numa dieta equilibrada e num estilo de vida saudável, podem contribuir para a perda de gordura corporal, incluindo na zona abdominal.
Na galeria, descubra os oito alimentos recomendados pelos especialistas e saiba porque vale a pena incluí-los na sua alimentação.