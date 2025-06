Pequenas mudanças ajudam a perder peso. Esta é uma delas

Este artigo pode conter links afiliados*

Não é preciso começar uma nova dieta nem pesar todos os ingredientes para fazer escolhas mais equilibradas à mesa. Às vezes, basta um pequeno empurrão visual — como este prato com três divisórias, pensado para ajudar a organizar a comida de forma prática e intuitiva. É daqueles objetos que parecem banais, mas que, com o uso certo, podem mesmo mudar a forma como se olha para as refeições do dia a dia.

O prato é feito em melamina resistente, tem um design moderno e está dividido em três compartimentos — um para proteínas, outro para vegetais e outro para hidratos. A ideia é simples: ao seguir esta divisão, torna-se mais fácil montar um prato equilibrado, sem esforço e sem andar a contar calorias. Além disso, vem com sugestões visuais do tipo de alimentos que pode incluir em cada secção, o que dá uma ajuda extra naqueles dias em que falta inspiração.

Quem já usa garante que se torna quase automático comer melhor — e isso, com o tempo, nota-se. Há comentários de utilizadoras que dizem sentir-se mais leves e organizadas desde que começaram a usar este prato no dia a dia. Está disponível na Amazon, tem uma média de 4,5 estrelas e, para quem quer fazer mudanças subtis mas consistentes na alimentação, pode ser um bom ponto de partida. Afinal, às vezes basta um detalhe para fazer a diferença.

