Há um novo truque viral com limão para perder peso. Saiba o que dizem os especialistas

Há um novo truque para perder peso que ficou viral nas redes sociais, que passa por adicionar umas gotas de limão ao café. Mas, será que tem fundamento?

“O limão pode ser adicionado à água, o que, para alguns, pode fazê-la saber melhor. Estar hidratado antes das refeições pode reduzir a fome e, consequentemente, a quantidade de comida que se ingere”, explicou a nutricionista Samantha Cassety ao site Today.com.

Quanto aos benefícios para a saúde de misturar café com limão, a especialista explica: “Uma fatia de limão tem apenas 5% da dose diária recomendada de vitamina C, por isso, mesmo que usasse uma fatia inteira não estaria a trazer grande ajuda para as doses diárias necessárias”.

Mas, afinal, pode ou não ajudar a perder peso? “Não consigo encontrar um único benefício de adicionar limão ao café”, afirmou Samantha Cassety ao site norte-americano. “Não é prjudicial por si só, apesar de não trazer benefícios. O maior risco será mesmo ingerir demasiada cafeína”, adverte.

Outra nutricionista, ouvida pelo Today.com corrobora a mesma opinião: “Estes desafios online são inventados por pessoas sem qualificações e podem ter efeitos negativos em pessoas com distúrbios alimentares ou que tenham más relações com a comida, bem como causar histeria. Se quiser perder peso, procure um profissional”, alerta Maya Felle.