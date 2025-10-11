Não falha e é tão fácil de mudar: basta adotar estes 3 hábitos para perder 4 Kg em duas semanas

Estes são os 20 alimentos que pode ingerir todos os dias sem culpa

O creme antirrugas mais vendido da Amazon está a 13€ durante o Prime Day

O nutricionista espanhol Luis Gil, seguido por mais de 11 mil pessoas, partilhou com os seus seguidores algumas estratégias para perder peso de forma saudável e reduzir o risco de recuperar os quilos perdidos.

“Para perder quatro quilos em duas semanas, eu começaria por cortar alguns hidratos de carbono”, explica o especialista.

Num vídeo que rapidamente se tornou viral — e que chegou à imprensa espanhola, como destaca o El Confidencial —, Luis Gil descreve um método simples e realista para perder quatro quilos em apenas duas semanas, sem recorrer a dietas milagrosas nem a restrições extremas.

A sua abordagem baseia-se em ajustes moderados na alimentação e no estilo de vida. Segundo o nutricionista, é fundamental reduzir o consumo de pão, bolachas e produtos processados, sobretudo aqueles preparados fora de casa.

Outra recomendação importante é diminuir o número de refeições diárias. “Se come cinco ou até seis vezes por dia, eu diminuiria para três vezes por dia”, sugere. De acordo com o especialista, esta prática ajuda a regular o apetite e a estimular o metabolismo de forma natural.

Gil defende ainda a introdução do jejum noturno, explicando: “Se possível, seria bom fazer jejum de pelo menos 12 horas à noite.” Na prática, isso significa que, quem janta às 20h00, só deverá voltar a comer por volta das 8h00 da manhã seguinte.

Além das mudanças alimentares, o nutricionista reforça a importância de incluir atividade física regular: “Se puder fazer treino de força, ótimo; se não, faça o que tiver tempo para fazer”, recomenda.

Com pequenas alterações consistentes, Luis Gil acredita ser possível alcançar resultados visíveis em pouco tempo, sem comprometer a saúde nem o bem-estar.