Quer perder peso e não consegue? O problema pode estar na sua rotina de sono

Segundo um artigo publicado no site Futbolred a qualidade do sono tem um impacto direto na forma como o corpo regula o apetite e seleciona os alimentos. Quando o descanso noturno é insuficiente, o cérebro tende a procurar fontes rápidas de energia — o que se traduz frequentemente numa maior vontade de consumir alimentos calóricos e pouco nutritivos.

De acordo com a nutricionista María Amaro, dormir menos de sete horas por dia é um erro comum em quem tenta perder peso. A especialista afirma que a privação de sono aumenta o desejo por comida, especialmente por produtos com elevado teor de açúcar e gordura. Este comportamento foi confirmado por um estudo publicado na revista científica Nutrients, onde se concluiu que até uma pequena redução no tempo de sono pode alterar o comportamento alimentar e a perceção da recompensa alimentar.

Mas as consequências de dormir mal vão além da balança. A Dra. Laura Isabel Arranz, nutricionista no centro médico Medician del Sueño Doctor Albarres, alerta que dormir menos de sete horas diárias afeta não só o peso, mas também o desempenho físico, a memória, a estabilidade emocional e o equilíbrio hormonal. A privação de sono está ainda associada ao aumento do risco de hipertensão, doenças cardiovasculares e distúrbios neurodegenerativos.

Assim, se está a tentar perder peso, talvez o seu foco deva ir além da dieta e do exercício. Estabelecer uma rotina de sono consistente, que permita pelo menos sete horas de descanso por noite, é uma das formas mais eficazes de manter o apetite regulado, melhorar o bem-estar geral e favorecer escolhas alimentares mais conscientes.