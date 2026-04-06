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Sofá-cama
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Todos perguntam como a minha casa cheira tão bem. Ninguém sonha que é por lavar a roupa com este produto do Aldi
IOL
Hoje às 12:52
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Roupa de cama, tapetes, panos de loiça ou mantas lavados com os aromas certos podem trazer um ambiente completamente novo às nossas casas

Uma casa a cheirar bem pode dever-se à forma como lavamos os nossos têxteis e não só com os produtos que usamos para limpar o chão ou os móveis. Roupa de cama, tapetes, panos de loiça ou mantas lavados com os aromas certos podem trazer um ambiente completamente novo às nossas casas.

E foi o que nos aconteceu com este produto do Aldi, que testámos pela primeira vez: trata-se de um perfumador líquido para a roupa, vendido por 2.75 euros. Escolhemos o aroma floral e o resultado surpreendeu-nos. Lavámos roupa de cama, mantas, toalhas, panos de loiça e todos os têxteis expostos em casa, como cortinados de algodão. Já passaram vários dias e quem nos visita pergunta o que fizemos para a casa cheirar tão bem.

Segundo a própria marca, este perfumador líquido para a roupa foi desenvolvido para proporcionar uma fragrância duradoura (confirmamos que funciona!), mantendo as peças perfumadas por mais tempo.

A sua fórmula conta com uma fragrância criada por especialistas em perfumaria, garantindo um aroma agradável e de elevada qualidade. Além de perfumar, este produto ajuda também a neutralizar os maus odores, eliminando cheiros indesejados de forma eficaz. A composição inclui ainda agentes essenciais com óleos essenciais, contribuindo para uma experiência de frescura prolongada na roupa.

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