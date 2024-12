Todos perguntam como é que o nosso carro, sofá e roupa cheiram tão bem. Resposta está na Primark

Numa era em que o conforto do lar se tornou mais importante do que nunca, pequenos detalhes podem fazer toda a diferença na forma como vivemos os nossos espaços. Os sprays perfumados para tecidos da Primark são um exemplo perfeito disso: baratos, práticos e com fragrâncias incríveis! Temos um no carro e vários em casa.

Somos já fãs das três fragrâncias - Cotton Poplin, Sundried Linen e Black Vanilla. Note-se a tradução para português (algodão popelina, linho seco ao sol e baunilha negra) e entenda-se por que estes sprays dão uma nova vida a todos os tecidos , desde cortinados a almofadas, passando pelas colchas das camas, carpetes, estofos dos carros, camas de animais e tudo o que se lembrar em tecido.

Cada spray tem 150 ml e custa apenas 4,50 euros, tornando-se uma solução simpática para a carteira para renovar o ambiente de casa sem grande esforço.

Uma das grandes vantagens destes sprays é a versatilidade. Tem visitas de última hora? Uma borrifadela rápida pode dar à sua sala um toque de frescura instantâneo. Almofadas ou mantas que estão guardadas há demasiado tempo? Um pouco de Sundried Linen e estão como novas. Almofadas de cama para o final do dia? Black Vanilla proporciona um ambiente relaxante. E a roupa de inverno que saiu do armário a cheirar a mofo? Use os sprays e estenda-a ao ar. Ficam como novas sem ter de lavar tudo.