Os elogios ao nosso perfume são diários. E nós revelamos: vende-se na Zara

Quem nunca se encharcou com o perfume preferido antes de sair de casa, apenas para garantir aquele rasto irresistível por onde passa? É quase viciante, não é? Ainda que muitas vezes não sintamos o nosso próprio perfume, a verdade é que quem nos cruza sente e, com este, os elogios são inevitáveis.

A Zara conquistou os amantes de fragrâncias com o lançamento do Fleur d’Oranger Eau de Parfum, uma criação em parceria com Jo Malone CBE, fundadora da marca Jo Loves. Este perfume destaca-se pela combinação perfeita de frescura com aromas florais.

Com toques de flor de laranjeira e néroli, o Fleur d’Oranger é elegante e moderno, ideal para quem adora fragrâncias marcantes e sofisticadas. O melhor de tudo? Está disponível por apenas 25,95€ (100 ml), provando que qualidade e luxo não precisam de custar uma fortuna.