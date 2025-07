Com jasmim e âmbar branco, esta fragrância de 12 euros lembra um perfume icónico

Este artigo pode conter links afiliados*

Lançado em 2005, Alien tornou-se um dos perfumes mais marcantes dos últimos anos. Com um aroma quente, floral e inconfundível, ganhou lugar em muitas coleções e continua a ser amplamente reconhecido. Agora, começa a dar que falar uma fragrância bastante mais acessível, com notas muito semelhantes, que está a conquistar quem já a experimentou.

Produzido em Espanha pela marca Saphir, o perfume Star destaca-se pela sua estrutura intensa e quente, com notas de jasmim, âmbar branco e madeiras suaves. Com uma avaliação média de 4,5 estrelas na Amazon, é descrito como uma fragrância cativante, intensa e surpreendentemente próxima do original. “Difícil de distinguir do Alien. Adoro”, lê-se num dos comentários. Outro destaca: “Tem um aroma muito agradável e dura o dia todo.”

Apesar de não se tratar de uma réplica, o Star consegue evocar o mesmo carácter exótico e misterioso que tornou o Alien tão popular. E fá-lo com uma identidade própria, o que talvez explique o entusiasmo crescente à sua volta. Uma das opiniões partilhadas afirma mesmo: “Gostei tanto quanto do For Her, são os dois que vou passar a usar. Muito recomendável.”

Para quem procura um perfume de presença marcante, com uma boa fixação e um preço bastante equilibrado para os 200 ml de conteúdo, o Star surge como uma proposta inteligente.

