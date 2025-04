Provavelmente está a desperdiçar perfume. É nestas zonas que o deve aplicar para durar todo o dia

Mercadona lança dois coffrets com versões mini dos seus icónicos perfumes

Quando usamos o perfume, o que muita gente faz é borrifar para todo o lado do corpo - e ficamos convencidos de que o aroma vai durar o dia inteiro — tanto na pele como na roupa. Mas a verdade é que existem alguns perfumes que não têm tanta fragância como outros, e é por isso que chegamos ao final do dia sem o cheiro do perfume.

No entanto, existem zonas estratégicas para se aplicar. Já conhecemos a mais comum: nos pulsos - e o que costumamos fazer é esfregar um no outro, mas engane-se. Existem outras zonas e formas corretas que ajudam a prolongar a presença do aroma e fazem toda a diferença.

O site Real Simple reuniu algumas dicas super úteis. Recomenda-se a aplicação em em zonas de maior circulação sanguínea ou que libertam calor de forma natural:

Nuca

Umbigo

Cabelo (nas pontas, nunca no couro cabeludo)

Decote

Pulsos (sem friccionar)

Dobras dos cotovelos

Roupa (com moderação)

