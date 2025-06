Cheirinho a verão? Descobrimos o segredo e está na Mercadona

Com a chegada dos dias mais quentes tudo o que queremos é estar leves e frescos no dia a dia. A pensar nisso, encontramos um produto da Mercadona que promete conquistar quem não vive sem cheirar bem.

Os Body Sprays Hair & Body Fragrance Mist chegaram às prateleiras e são o aliado ideal para o verão: leves, práticos e com aromas que duram horas. Estas brumas corporais foram pensadas para perfumar corpo e cabelo com uma fórmula que hidrata e refresca, perfeita para aplicar depois do duche ou sempre que for preciso um boost de frescura ao longo do dia. A embalagem de 200 ml é fácil de transportar, seja na mala de praia ou na mochila para o trabalho.

Disponíveis em três versões irresistíveis, cada um tem um cheiro para todos os gostos:

Amatista Glow: doce e elegante, combina framboesa, jasmim e almíscar num aroma frutado e sofisticado.

Vainilla Sunset: lembra os finais de tarde de verão com um toque cítrico de limão, merengue e baunilha.

Pistacho Cream: a opção mais ousada, mistura caramelo, sândalo e pistácio num perfume quente e envolvente.

Percorra a galeria acima e veja os produtos.