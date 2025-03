Há um perfume Mercadona que desaparece logo mal chega às prateleiras

Chegou o sol com a primavera e a vontade de aromas frescos e leves. Nós já arrumámos os perfumes de inverno e voltamo-nos agora para as fragrâncias mais leves e frescas como as de flor de laranjeira. Já aqui escrevemos sobre o nosso favorito da Zara e agora trazemos aquele que deixa Espanha rendida e que está à venda na Mercadona.

Falamos do perfume Soplo, uma fragrância que, como escreve a edição espanhola do Huffignton Post, “esgota quase que instantaneamente sempre que volta às prateleiras da rede de supermercados”.

Esta é uma fragrância muito fresca, com aquele cheiro “a lavado”, sendo tudo o que queremos para quando os dias começam a ficar mais quentes. Com notas de pó de talco, este perfume tem notas cítricas, além de toques de violeta, flores brancas, sândalo, fava tonka e almíscar.

Claro que o mais incrível deste produto é o preço. Custa apenas 7 euros e a vers\ao Soplo Intense apenas 8 euros.