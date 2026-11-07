A menopausa não se resume aos afrontamentos: médicos preocupados com a falta de apoio às mulheres no SNS

Fonte: lusa

Médicos e associações alertam para a falta de respostas especializadas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para as mulheres na perimenopausa e na menopausa. Pedem consultas próprias, mais formação dos profissionais e acesso a tratamentos que podem melhorar significativamente a qualidade de vida. O Governo garante que está a preparar novos programas nacionais, mas a discussão levanta questões sobre o acesso aos cuidados e a comparticipação dos medicamentos.

Ondas de calor, noites mal dormidas, alterações de humor, irritabilidade, dificuldades de concentração, problemas de memória e queixas urinárias ou sexuais. Para muitas mulheres, a menopausa pode representar uma transformação profunda no quotidiano, com consequências na saúde, na vida familiar e até no desempenho profissional. Ainda assim, especialistas e associações consideram que Portugal continua a não dar uma resposta adequada a esta fase da vida.

As críticas chegam de várias entidades ligadas à saúde feminina. A Sociedade Portuguesa de Ginecologia, a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia e a Ordem dos Médicos apontam falhas no acompanhamento disponibilizado pelo Serviço Nacional de Saúde e defendem uma estratégia integrada, que permita às mulheres receber cuidados adequados desde os centros de saúde até aos hospitais.

«O SNS não dá resposta às mulheres na perimenopausa e menopausa», afirma Cláudio Rebelo, presidente da Secção de Menopausa da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, em declarações à agência Lusa.

O especialista considera que falta uma orientação nacional que organize os cuidados e permita identificar e acompanhar estas mulheres de forma mais eficaz. Defende a criação de uma norma de orientação clínica, maior motivação dos profissionais dos cuidados primários e uma via de referenciação direta para consultas hospitalares especializadas.

O problema, explica, é que muitas mulheres acabam encaminhadas para consultas de ginecologia geral, onde ficam integradas em listas de espera com outras situações clínicas, sem que exista necessariamente uma resposta específica para os sintomas da menopausa.

Sintomas que vão muito além das alterações menstruais

Uma das ideias que os especialistas querem combater é a de que a menopausa se resume ao fim da menstruação ou a uma fase de afrontamentos.

Rosa Maria Príncipe, da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, sublinha que a perimenopausa é uma transição hormonal que pode provocar alterações físicas, emocionais e cognitivas relevantes, mesmo quando estas não são evidentes nas análises clínicas.

Entre as manifestações mais frequentes estão as perturbações do sono, alterações de humor, irritabilidade, dificuldades de concentração, problemas de memória, queixas urinárias e alterações da saúde sexual.

A especialista chama a atenção para o momento da vida em que estes sintomas podem surgir: muitas mulheres atravessam esta fase quando estão no auge da carreira profissional e têm responsabilidades familiares e pessoais exigentes.

Por isso, considera fundamental que exista um acompanhamento diferenciado e que as mulheres não encarem a perda de qualidade de vida como uma consequência inevitável do envelhecimento.

«Muitas vezes aceitam essa diminuição como inevitável, porque já aconteceu com as mães. É isso que temos que mudar», alerta.

Terapêutica hormonal: especialistas dizem que o medo continua a marcar a menopausa

Outro dos problemas identificados pelos médicos está relacionado com a persistência de receios em torno da terapêutica hormonal.

Amália Martins, médica do Colégio de Ginecologia da Ordem dos Médicos, considera que a resposta nos centros de saúde é particularmente insuficiente e associa parte do desinteresse pela área ao impacto de um estudo norte-americano publicado em 2002, que levantou preocupações sobre os riscos da terapêutica hormonal.

O estudo Women's Health Initiative (WHI) teve um impacto profundo na forma como a terapêutica hormonal passou a ser encarada, depois de terem sido divulgados resultados que apontavam para riscos acrescidos em determinados grupos de mulheres.

Seguiu-se um período em que muitas mulheres deixaram de recorrer a estes tratamentos, mesmo quando apresentavam sintomas com impacto significativo na qualidade de vida.

Contudo, o conhecimento científico evoluiu e as recomendações atuais são mais individualizadas. A terapêutica hormonal pode ser uma opção eficaz para aliviar sintomas como os afrontamentos e os suores noturnos, mas a sua utilização deve ter em conta a idade, o tempo decorrido desde a menopausa, os antecedentes clínicos, os fatores de risco e as preferências de cada mulher.

«As mulheres vão viver um terço da vida na menopausa. Temos de minorar os sintomas para ter uma boa qualidade de vida», defende Amália Martins.

Os especialistas lembram, no entanto, que não existe uma terapêutica universal nem uma indicação para todas as mulheres. A decisão deve ser tomada com um médico, depois de uma avaliação individual dos benefícios e dos riscos.

Associações querem que o acesso aos cuidados seja um direito

As críticas não partem apenas da comunidade médica. Também as associações que acompanham a saúde feminina consideram que a menopausa continua a ser desvalorizada e defendem que o acesso a cuidados deve ser encarado como um direito.

Maria José Alves, presidente da Associação Portuguesa para o Planeamento da Família (APF), considera necessário reforçar a informação disponível e sensibilizar as mulheres para a possibilidade de melhorar a sua qualidade de vida.

«É necessário dar um reforço às mulheres e às pessoas para conseguirem realmente solicitar cuidado, perceberem que não é inevitável viver assim», afirma à Lusa.

A responsável alerta também para o custo dos medicamentos. Apesar da existência de tratamentos que podem ajudar a controlar sintomas e reduzir determinados riscos, a falta de comparticipação de alguns fármacos pode impedir muitas mulheres de lhes aceder.

A APF defende, por isso, uma resposta mais consistente no SNS, com uma abordagem multidisciplinar que envolva diferentes especialidades e profissionais de saúde.

Também Cristina Mesquita de Oliveira, presidente da Vidas – Associação Portuguesa de Menopausa, considera essencial disponibilizar informação rigorosa e isenta de interesses comerciais.

A responsável sublinha que o objetivo não é incentivar a automedicação, mas permitir que as mulheres conheçam as opções disponíveis e possam discutir com os médicos os tratamentos mais adequados à sua situação.

Menopausa também é uma questão de igualdade no trabalho

O impacto da menopausa não se limita à saúde. As associações chamam a atenção para as consequências que os sintomas podem ter na vida profissional e para a falta de proteção específica das mulheres nesta fase.

Dificuldades de concentração e memória, cansaço, exaustão, noites mal dormidas e afrontamentos súbitos podem afetar o desempenho no trabalho, sobretudo em ambientes que exigem concentração constante e contacto com outras pessoas.

Cristina Mesquita de Oliveira considera que a menopausa deve ser reconhecida também no contexto laboral e defende medidas que impeçam as empresas de penalizar mulheres cuja capacidade de trabalho seja afetada pelos sintomas.

A responsável alerta que a menopausa continua a ser uma questão de desigualdade entre homens e mulheres, defendendo que o Estado deve reconhecer as necessidades específicas desta fase da vida.

A associação pretende ainda alargar o planeamento familiar às consultas de menopausa, para que o acompanhamento especializado seja acessível em todo o território nacional.

Governo promete novos programas nacionais para a menopausa

Perante as críticas dos médicos e das associações, o Ministério da Saúde garante que reconhece a importância de uma resposta adequada e integrada.

Numa resposta escrita enviada à Lusa, a tutela revelou que estão a ser desenvolvidos, pela Direção-Geral da Saúde (DGS), novos programas nacionais para a saúde sexual e reprodutiva que incluem a menopausa.

Estes programas deverão contemplar materiais informativos sobre a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa, incluindo sintomas, práticas recomendadas e opções terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas.

A informação deverá também apoiar os profissionais de saúde, incluindo os que trabalham na Linha SNS 24.

O Ministério da Saúde considera que a resposta não deve passar pela criação de instrumentos estratégicos isolados, mas pela integração da menopausa em políticas e programas mais abrangentes, garantindo continuidade de cuidados ao longo da vida.

A tutela assegura ainda que a ausência de uma referência específica à menopausa na proposta de Orçamento do Estado para 2027 não impede a continuação dos trabalhos e que as necessidades de financiamento serão definidas em função das medidas que venham a ser adotadas.

Mais de 109 mil mulheres registadas com queixas associadas à menopausa no SNS

A Direção Executiva do SNS contrapõe às críticas que já existem respostas assistenciais para as mulheres na perimenopausa e menopausa, tanto nos cuidados de saúde primários como nos hospitais.

Segundo os dados disponibilizados à Lusa, em dezembro de 2025 estavam registadas mais de 109 mil mulheres com codificação de queixas ou sintomas associados à menopausa.

A entidade explica que os centros de saúde asseguram a avaliação clínica, o acompanhamento, a orientação terapêutica e a referenciação para consultas especializadas sempre que necessário.

Ao nível hospitalar, existem consultas específicas de menopausa em algumas Unidades Locais de Saúde (ULS), além de circuitos de referenciação para Ginecologia/Obstetrícia, Endocrinologia e Urologia em todas as ULS.

A Direção Executiva considera que o acompanhamento não depende exclusivamente da existência de consultas dedicadas à menopausa, uma vez que está integrado na atividade assistencial regular do SNS.

É precisamente esta diferença de perspetivas que está no centro do debate: enquanto os responsáveis do setor e as associações pedem uma resposta mais organizada, uniforme e especializada, a tutela garante que já existem mecanismos de acompanhamento e promete reforçar a informação e a integração dos cuidados.

Para as mulheres que atravessam esta fase, a mensagem dos especialistas é clara: os sintomas que afetam a qualidade de vida não devem ser aceites como inevitáveis. Procurar ajuda médica e conhecer as opções de tratamento disponíveis pode fazer a diferença.