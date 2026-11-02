Há 20 anos, ela "parou" o País e tornou-se um fenómeno. Aos 43, volta a dar que falar com partilha sobre a intimidade e o namorado muito mais novo

Quem se lembra de Diana Monteiro dos tempos de Morangos com Açúcar dificilmente ficará indiferente à transformação da artista. Conhecemo-la como uma das caras das Just Girls, a banda que marcou uma geração, mas a cantora está longe de viver agarrada à nostalgia.

Morena, confiante e com uma presença que continua a dar que falar, Diana voltou a conquistar a atenção dos seguidores. Desta vez, não foi por uma fotografia sensual nem por mostrar a forma física que tantas mulheres elogiam. Foi por falar, sem filtros e com muito humor, de um assunto que continua a ser tabu: a perimenopausa.

«Eu e a minha perimenopausa a vivermos a vida»

A artista recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo bem-humorado sobre as mudanças que tem sentido nesta fase da vida. E não poupou nas palavras. Entre oscilações de humor, alterações menstruais e momentos em que nem ela própria parece reconhecer a mulher que vê ao espelho, Diana decidiu mostrar o lado menos glamoroso de uma etapa que muitas mulheres atravessam em silêncio.

«Eu e a minha perimenopausa a vivermos a vida», começou por escrever, antes de deixar uma descrição que arrancou gargalhadas, mas que também despertou identificação entre muitas seguidoras.

«Uns dias com a paciência de um santo e outras vezes com vontade de arrancar olhos, os meus inclusive», brincou. A cantora esclareceu que ainda não tem afrontamentos, mas que já sente outros sintomas que, nas suas palavras, «não desejo nem à minha pior inimiga».

E há mais. Diana confessou que as alterações de humor também se fazem sentir na relação amorosa. Num minuto, está completamente apaixonada pelo namorado; no seguinte, já só lhe apetece que ele «emigre para a Tanzânia».

A descrição não ficou por aqui. A artista falou ainda das mudanças na forma como se vê ao espelho, admitindo que tanto se pode sentir bonita de manhã como chegar à tarde convencida de que «tem de nascer de novo». Também o ciclo menstrual parece ter perdido qualquer rotina: há meses em que as menstruações são tão intensas que a fazem recordar a adolescência e outros em que quase parece nunca ter menstruado.

Apesar do tom divertido, Diana fez questão de sublinhar que a situação está longe de ser uma brincadeira. «Estou na brincadeira, mas isto não é brincadeira nenhuma», alertou, deixando claro que há sintomas e experiências que prefere não descrever publicamente.

Mas se há coisa que a artista não parece disposta a perder é a atitude. «Quero que saibam que tudo se faz, com um bocadinho de brilho, amor-próprio e muita dignidade! Com bons médicos, exercícios e uns cocktails. Cause we are DIVAS till the F*** END», rematou, numa declaração que resume bem o espírito com que decidiu encarar esta fase.

Uma mulher que não esconde a idade, o amor nem as mudanças do corpo

A publicação ganha ainda outra dimensão quando se olha para a forma como Diana Monteiro tem falado da sua vida pessoal. Depois de vários anos sem assumir uma relação, a cantora revelou, em outubro de 2025, que tinha reencontrado o amor ao lado de Gonçalo.

Na altura, fez uma declaração particularmente emotiva ao companheiro, explicando que tinha demorado sete anos a voltar a amar e que esperou por alguém que lhe desse paz, que fosse o seu melhor amigo e que amasse também o filho, Júlio.

Mais recentemente, a própria Diana já tinha brincado com os preconceitos associados à idade, admitindo gostar de namorar com alguém muito mais novo. «O meu namorado é muito mais novo, desculpem!», afirmou, num vídeo em que desafiou os rótulos que a sociedade insiste em colocar às mulheres.

A artista mostrou, assim, que não está interessada em cumprir expectativas alheias: gosta de se vestir como quer, de sair até de madrugada, de viver novas experiências e de continuar a descobrir-se. E parece não ter qualquer intenção de pedir licença para isso.

Dos Morangos com Açúcar às Just Girls: uma carreira que não ficou no passado

Foi em «Morangos com Açúcar» que Diana Monteiro conquistou notoriedade junto do grande público, ao dar vida a Carolina Matos. A personagem esteve ligada às Just Girls, grupo feminino que rapidamente se tornou um fenómeno entre os fãs da série juvenil da TVI.

Ao lado de Ana Maria Velez, Helga Posser e Kiara Timas, Diana integrou uma banda que lançou êxitos, vendeu milhares de discos, esgotou concertos e chegou a atuar no Rock in Rio. «A Vida Te Espera», «Bye, Bye (Vou-me Divertir)» e «Não te Deixes Vencer» são alguns dos temas que ficaram na memória de quem acompanhou aquela geração.

Depois dessa fase, a artista continuou a explorar diferentes caminhos profissionais, entre a representação, a música e a apresentação. Chegou também a apostar numa identidade musical diferente, apresentando-se artisticamente como Dianna e explorando sonoridades ligadas ao reggaeton.

Hoje, mantém uma presença ativa nas redes sociais, onde partilha momentos do quotidiano, projetos e uma imagem de mulher confiante, que continua a despertar elogios.

Perimenopausa: o lado menos falado de uma transformação natural

O desabafo de Diana Monteiro trouxe para a conversa um tema que continua a merecer mais atenção. A perimenopausa é a fase de transição que antecede a menopausa e pode começar vários anos antes da última menstruação.

As alterações hormonais podem provocar irregularidades menstruais, oscilações de humor, ansiedade, dificuldades de sono e outros sintomas físicos e emocionais. Nem todas as mulheres passam pela mesma experiência, nem apresentam os mesmos sinais ou com a mesma intensidade.

Ao contrário do que ainda se pensa, os afrontamentos não são obrigatórios nem têm de ser o primeiro sinal desta transição. As alterações do ciclo menstrual e do humor também podem fazer parte do quadro.

Segundo o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS), a perimenopausa e a menopausa podem ter impactos diferentes na vida de cada mulher, incluindo nas relações pessoais, no trabalho e no bem-estar. A Organização Mundial da Saúde sublinha igualmente que esta transição pode afetar a saúde física, emocional e social.

É precisamente por isso que a mensagem de Diana encontrou eco entre tantas mulheres. Nos comentários, multiplicaram-se as identificações, os elogios e as partilhas de experiências pessoais.

«Só espero viver exatamente ASSIM a minha perimenopausa», escreveu uma seguidora. «E pior é que não há psicoterapeuta que nos valha! Tenho 40 e comecei a sentir essas alterações de humor aos 39 e meio! E o resto… enfim! Estamos juntas!», partilhou outra.

Houve também quem confessasse já reconhecer os sintomas, apesar de ter menos idade, e quem aproveitasse para elogiar a artista: «Minha inspiração, minha number one, uma diva em todas as fases da vida». «Como assim 42 anos?», «Deusa», «Perfeita», «És inspiradora», «Miau miau!» e «Furacão» foram algumas das restantes reações.

Entre a nostalgia das Just Girls, a vida amorosa e uma confissão sobre as transformações do corpo feminino, Diana Monteiro conseguiu fazer mais do que provocar comentários. Abriu espaço para uma conversa que tantas mulheres reconhecem, mas que nem sempre têm coragem de iniciar.

E deixou uma mensagem que vai muito além da aparência: a idade não retira a uma mulher o direito de se sentir bonita, desejada, apaixonada, divertida e dona da própria vida. Com ou sem afrontamentos, o brilho não tem prazo de validade.