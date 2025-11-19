Prepare-se para viver o Natal como nunca: Perlim volta a abrir daqui a dias

Há lugares que parecem saídos de um conto de fadas, e Perlim é definitivamente um deles. Escondido na Quinta do Castelo, em Santa Maria da Feira, este parque temático é o tipo de sítio onde até os adultos mais céticos voltam a acreditar em magia. Os duendes gémeos Perlim e Pim Pim são os anfitriões deste mundo de fantasia que, todos os anos, transforma a época natalícia numa experiência inesquecível.

Mas este ano há uma novidade que está a fazer toda a gente falar: todas as noites, quando o sol se põe, o céu ganha vida com um espetáculo luminoso protagonizado por 220 drones. Sim, leu bem - duzentos e vinte aparelhinhos a dançar no ar numa coreografia de tirar o fôlego.

Uma história contada no céu

"Onde nasce a estrela de Natal" é o nome do espetáculo que promete ser o momento alto de cada visita. Durante 12 minutos, junto à Casa do Moinho e ao rio Cáster, os drones iluminados criam animações exclusivas que contam uma narrativa visual pensada para surpreender. E não, não é barulhento nem poluente - ao contrário dos tradicionais fogos de artifício, este é um espetáculo silencioso, sustentável e sem resíduos. Perfeito para quem tem crianças pequenas, cães nervosos ou simplesmente aprecia uma abordagem mais consciente à celebração.

A estreia acontece a 28 de novembro às 21:45, e depois repete-se todas as noites às 19:00, no encerramento de cada dia. No total, serão 21 exibições - um recorde nacional que coloca Santa Maria da Feira no mapa das celebrações natalícias tecnológicas.

Circo, gelo e memórias para guardar

Este ano, o Circo "Tradition" by Evolution Circus traz a história de Kevin e Diego - dois amigos de rua com sonhos opostos. Kevin descende de uma famosa família de palhaços mas não quer seguir o mesmo caminho; Diego, pelo contrário, sonha tornar-se o maior palhaço do mundo. Juntos, embarcam numa viagem cheia de contrastes que mostra o que realmente se esconde por detrás das cortinas do maior espetáculo do mundo.

Para quem quer viver o Natal de forma mais literal (e escorregadia), a pista de gelo no coração da cidade é paragem obrigatória. Localizada estrategicamente perto do mercado de Natal e do circo, é o lugar perfeito para criar aquelas memórias que ficam para sempre - quedas incluídas, claro.

Quando ir e quanto custa

Perlim abre as portas a 28 de novembro e funciona em dias selecionados até 30 de dezembro, sempre das 13:30 às 19:00 horas. No total, são 20 dias não-consecutivos de pura magia (consulte o calendário no site oficial para planear a visita).

Os bilhetes são acessíveis: se comprar a pulseira de acesso para todos os dias do evento em pré-venda (até 28 de novembro), paga 14€; durante o evento, o preço sobe para 16€. Para quem prefere uma visita pontual, os bilhetes diários variam entre 7€ e 9€, dependendo de ser dia de semana ou fim de semana. Crianças até aos 2 anos entram gratuitamente. Nota importante: estes valores não incluem o circo nem a pista de gelo, que têm bilheteira própria.

Com carrosséis, slides e aquele ambiente que só o Natal sabe criar, Perlim continua a ser a vila natalícia que faz sonhar qualquer um - só que este ano, os sonhos também acontecem no céu.