Roupa a cheirar a lavado durante meses: as nossas pérolas preferidas são da marca do Aldi

Há pequenos prazeres domésticos que adoramos e que nos podem trazer alegria ao dia. Tirar uns lençóis da gaveta, arrumados há meses, e sentir a mesma frescura e perfume como se os tivéssemos lavado no dia anterior é um deles. E quando vamos buscar as camisolas e casacos do inverno passado e, em vez de mofo ou humidade, cheiram a lavados como se não tivessem estado fechados durante meses? Para se conseguir isto, é preciso saber lavar e armazenar aa roupa, mas há produtos que são cruciais.

As pérolas que intensificam o cheiro da roupa são hoje um produto adorado e nós elegemos as da marca do Aldi como as preferidas. O preço é muito razoável – 2,79 euros – e é o Azul o nosso favorito, pelo aroma marinho e fresco. Mas existe o Floral, o Baunilha e o Violeta.

As pérolas de perfume da Tandil têm fragrâncias desenvolvidas por perfumistas especialistas. A frescura prolongada pode durar até 12 semanas no armário.

Uma das características que adoramos é a eficácia em lavagens a baixas temperaturas e ciclos rápidos.