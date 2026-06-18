"Resulta mesmo": testámos o antitranspirante viral que promete acabar com o suor excessivo"

Este artigo pode conter links afiliados*

“Malta, a sério. Uso isto há uma semana e já consigo ver mudanças”. Este óleo para o cabelo é um sucesso no Reino Unido

Depois de testar marcas de luxo, este champô de 8€ foi a única solução para a minha raiz oleosa

Viver com transpiração excessiva vai muito além do desconforto físico. Para muitas pessoas, dita as cores de roupa que se podem usar e traz uma constante ansiedade com as manchas nas axilas. Foi exactamente esse cenário que me levou a testar o Perspirex Strong — um produto bastante popular, com mais de 7.000 avaliações na Amazon e uma nota de 4,5 em 5 estrelas.

Como funciona e como o usei

O processo não tem mistério. Tomei banho, esperei que a pele ficasse completamente seca e apliquei o roll-on antes de dormir — o momento ideal, porque é quando as glândulas sudoríparas estão menos activas. No dia seguinte, a diferença foi imediata: a humidade tinha diminuído drasticamente.

No entanto, por ser uma fórmula forte, ao terceiro dia consecutivo a pele começou a ficar irritada. Foi aí que percebi que precisava de adaptar a forma de usar.

Ver Perspirex Strong na Amazon

A estratégia que funciona para mim

A frequência de uso varia consoante a fase. No verão, quando a transpiração naturalmente aumenta, uso até uma vez por semana — suficiente para manter tudo sob controlo. Fora dessa época, só recorro ao produto quando preciso mesmo, e é aí que ele brilha: ter este aliado em casa para os momentos certos faz toda a diferença.

Para eventos especiais, sigo este protocolo:

Aplico 3 dias antes do evento

Volto a aplicar 2 dias antes

Deixo o dia anterior em pausa — para que, caso a pele fique ligeiramente irritada, tenha tempo de recuperar antes do grande dia

No dia do evento, a protecção está a 100% e a pele impecável

Vale a pena?

A 11 euros, é difícil argumentar contra. É um produto forte, mas cumpre exactamente o que promete. Só depois de o comprar descobri que a marca tem versões mais suaves, como a gama Comfort — uma alternativa que pode fazer mais sentido para quem tem pele sensível. Quando este frasco acabar, pretendo experimentá-la. Mas por agora, este já conquistou um lugar fixo na minha casa.

Ver Perspirex Comfort na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.