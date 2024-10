O segredo para pés saudáveis está no armário das ervas aromáticas

As ervas aromáticas e especiarias são muito usadas na preparação de diversos pratos. Mas, em muitos casos, o seu uso vai muito além da cozinha. Há uma erva aromática em particular, muito usada em Portugal, que é muito boa para a nossa saúde. Com as suas propriedades antibacterianas, antifúngicas e anti-inflamatórias, dá alívio a várias maleitas. Falamos dos orégãos.

Os orégãos são ótimos para garantir a saúde dos nossos pés e pernas, explica o site DailyWrap, salientando que rejuvenescem e relaxam os membros inferiores. O uso regular desta erva aromática pode aliviar a sensação de pernas pesadas e cansadas e até reduzir o inchaço. Para quem é praticante de desporto, os orégãos também são bons para diminuir a inflamação e a dor nos músculos.

Os orégãos também têm mostrado ser eficazes na eliminação de fungos e bactérias.

Como explica o site DailyWrap, esta erva aromática acaba por ser muito interessante pois funciona para garantir a higiene dos pés, mas também a diminuir irritação na pele, comichão e até calos.

Como usar orégãos

Usar orégãos nos cuidados de beleza é muito simples e pode-se fazer de diferentes maneiras.

Uma das maneiras mais simples é comprar óleo essencial de orégãos e adicionar umas gotas no creme que usa diariamente. misture bem e depois aplique nos pés, massajando. A mistura vai ajudar a eliminar as bactérias e fungos que possam estar na pele.

A segunda opção é fazer um banho de orégãos e aqui poderá usar os que tem no armário. Basta ferver água, colocar orégãos e deixar a infusão por uns minutos. Numa bacia onde dê para mergulhar os pés, coloque água morna e misture a infusão que fez. Deixe os pés de molho nesta mistura por até 20 minutos. Depois é só secar os pés.

Se tiver alguma infeção ou uma ferida aberta, não deve fazer estes procedimentos.