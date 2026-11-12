Hotéis Pestana estão a contratar em várias cidades. Salários chegam aos 1600 euros

Há sete vagas em Porto Covo, na Comporta, em Portimão, Faro e no Funchal, com salários entre 1000 e 1650 euros.

A vaga mais bem paga das sete que o Pestana Hotel Group publicou no Portal de Emprego BizPliz chega aos 1650 euros por mês. Não é na receção nem na cozinha: é no serviço de andares, a área responsável pela limpeza e preparação dos quartos.

Governanta de andares é a vaga com o salário mais alto

O grupo procura uma Governanta de Andares para o Pestana Porto Covo Village, com remuneração anunciada entre 1500 e 1650 euros. O anúncio publicado no portal pede três anos de experiência em housekeeping e conhecimento do software Opera. A função inclui gestão da equipa, stocks e inventários.

Na mesma unidade há uma vaga de Sub-Chefe de Receção, entre 1300 e 1450 euros, com os mesmos três anos de experiência exigidos, neste caso em hotelaria de quatro ou cinco estrelas. São cerca de 200 euros de diferença entre as duas funções.

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Um grupo com 100 hotéis num portal com três meses

O Pestana Hotel Group tem cerca de 100 hotéis em 16 países e três continentes. As sete vagas que abriu em Portugal estão num portal de emprego que começou a funcionar em agosto deste ano.

O BizPliz reúne mais de 180 empresas e já foram publicadas mais de 370 vagas. O grupo hoteleiro é um dos maiores empregadores a recrutar na plataforma, ao lado de empresas de trabalho temporário, retalho e indústria.

Quatro das sete vagas estão no litoral alentejano: três em Porto Covo e uma na Comporta.

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Algarve e Madeira completam as sete vagas

Em Portimão, o Pestana Gramacho procura um Cozinheiro de 2.ª, entre 1100 e 1200 euros, com dois anos de experiência em hotelaria de quatro ou cinco estrelas e formação em cozinha e HACCP.

Há também uma vaga de Vigilante para as unidades do Algarve, com o mesmo intervalo salarial. Os requisitos são outros: 12.º ano completo, cartão do MAI válido e carta de condução. Os dois últimos estão indicados como obrigatórios e eliminatórios.

As duas vagas de Rececionista de 2.ª, em Porto Covo e na Comporta, pagam entre 1050 e 1150 euros e pedem um ano de experiência. No Funchal, o Pestana Promenade procura um Bagageiro, entre 1000 e 1100 euros, com carta de condução B

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Inglês e turnos repetem-se nos anúncios

Lidos em conjunto no portal, os sete anúncios mostram requisitos que se repetem. Todas as vagas são a tempo inteiro e exigem disponibilidade para trabalhar por turnos. Seis dos sete pedem inglês. O software Opera aparece nas funções de receção e de andares.

Os anúncios referem ainda cartão de descontos nas unidades do grupo, plano de saúde com apoio psicológico, formação interna e mobilidade entre unidades.

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O que confirmar antes de se candidatar

Os salários são intervalos, não valores fixos. Vale a pena confirmar os turnos, as folgas e a categoria profissional antes de avançar, e perguntar se há apoio a alojamento nas unidades fora das cidades.

As sete vagas do grupo podem ser consultadas e comparadas no Portal de Emprego BizPliz!