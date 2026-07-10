Tem um projeto dedicado a animais de companhia? Candidate-se ao Pet Friendly Award

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Numa altura em que mais 50% das famílias portuguesas tem, pelo menos, um animal de estimação, e em que os consumidores estão cada vez mais exigentes na procura de produtos e serviços que garantam qualidade, inovação e bem-estar para os seus animais, as marcas/empresas deparam-se com um desafio cada vez maior para se destacarem neste mercado altamente competitivo.

Foi a pensar numa forma de valorizar os projetos, marcas e estabelecimentos que primam pela qualidade das suas práticas, produtos e serviços no universo dos animais de companhia, que a Petfeelings criou o Pet Friendly Award. Trata-se de uma certificação exclusiva que avalia, reconhece e promove marcas, serviços e estabelecimentos que se destacam no setor PET, garantindo credibilidade, diferenciação e impacto real no mercado.

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Podem concorrer diferentes tipos de empresas ligadas ao universo dos animais de estimação, desde as que comercializam produtos para alimentação, higiene, saúde, tecnologia, transportes ou acessórios, até às que oferecessem serviços, entre os quais estão, por exemplo, clínicas veterinárias, groomers, petsitters ou treinadores. Também podem participar todos os estabelecimentos que acolhem animais de companhia como hotéis, restaurantes e espaços turísticos pet-friendly.

Após a inscrição, a equipa do PFA realiza uma primeira verificação para garantir que o produto, serviço ou estabelecimento cumpre os princípios pet-friendly, ou seja, os benefícios para o bem-estar animal e o compromisso com boas práticas.

Todos os produtos, serviços e estabelecimentos candidatos passam por uma avaliação prática, que inclui testes de usabilidade e eficácia. Os produtos e serviços são testados em cenários reais, garantindo que cumprem o que prometem. Com base nessa avaliação, recebem o selo Pet Friendly Award os produtos, serviços ou estabelecimentos que atingirem uma pontuação mínima de 7,5.

Mais do que um selo simbólico, o Pet Friendly Award pretende afirmar-se como uma referência de confiança no mercado, distinguindo quem privilegia o bem-estar dos animais de companhia.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders