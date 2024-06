Há um banco pet-friendly em Portugal. Se for ao Montepio já pode levar o seu animal de estimação.

Outros artigos:

O balcão de Benfica do Banco Montepio é o primeiro, de uma nova geração de balcões mais inclusivos, em que os animais de companhia também são bem-vindos.

Para Pedro Leitão, CEO do Banco Montepio, citado em comunicado, “este novo conceito de balcão é mais um passo no nosso caminho para um futuro mais sustentável e inclusivo. Temos adotado uma abordagem multifacetada para materializar os princípios ESG no nosso posicionamento e na execução da nossa estratégia, o que implica o envolvimento dos vários stakeholders. Damos prioridade a iniciativas que promovam a inclusão, orientando as nossas ações para práticas de negócio responsáveis e com impacto”.

Pensados com o objetivo de humanizar e proporcionar aos seus clientes a melhor experiência possível, os novos balcões do Banco Montepio serão espaços para serem vividos, atendendo à singularidade de cada pessoa e ao seu bem-estar, explica o Montepio.

“Este conceito de balcão nasce no ano em que o Banco Montepio completa 180 anos ao serviço do país e reflete os valores da instituição financeira – proximidade, confiança, solidez, transparência, tradição, inovação e inclusão – e o caminho da sustentabilidade, que tem por princípio e desde o princípio”, conclui a nota.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders