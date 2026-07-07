O calor afeta mais os animais do que pensa: saiba como protegê-los durante uma onda de calor

Com que frequência devemos dar banho aos nossos cães? Esta é a recomendação dos veterinários

As noites quentes podem ser perigosas para os cães. Veterinários explicam o que deve fazer

As ondas de calor podem ser especialmente exigentes para os animais de companhia. Apesar de muitos cães e gatos parecerem adaptar-se bem aos dias quentes, a verdade é que têm mais dificuldade em regular a temperatura corporal do que os humanos, tornando-se mais vulneráveis ao calor extremo.

Segundo António Dias, médico veterinário na Clinicanimal, clínicas veterinárias da Tiendanimal, é fundamental ajustar alguns hábitos durante os períodos de temperaturas elevadas. “As temperaturas elevadas podem ter um impacto significativo na saúde dos animais, especialmente em cães braquicefálicos, animais seniores, cachorros e indivíduos com doenças crónicas”, explica.

Um dos cuidados mais importantes passa por garantir água fresca disponível durante todo o dia. Durante o calor, alguns animais podem até beber menos água, apesar de as necessidades de hidratação aumentarem. Renovar frequentemente a água e colocar vários recipientes pela casa pode ajudar a prevenir a desidratação.

A alimentação também pode precisar de alguns ajustes. Com temperaturas mais altas, é comum que alguns animais tenham menos apetite. Dividir a comida em refeições mais pequenas ou optar por horários mais frescos pode facilitar a ingestão adequada de alimentos. Em alguns casos, a comida húmida pode ser uma aliada, já que contribui para aumentar a ingestão de líquidos.

Criar espaços frescos para descanso é outro dos cuidados recomendados. Zonas com sombra, boa ventilação, pavimentos mais frescos, camas elevadas ou tapetes refrescantes podem ajudar os animais a manter uma temperatura confortável.

Durante os dias mais quentes, também é importante adaptar a rotina de brincadeiras e passeios. Em vez de atividades físicas intensas, os tutores podem apostar em jogos de estimulação mental dentro de casa, como brinquedos interativos ou atividades de procura de alimento.

As deslocações devem igualmente ser planeadas com cuidado. Viagens longas, transportadoras pouco ventiladas ou períodos passados dentro do carro podem aumentar o risco de sobreaquecimento. A recomendação é evitar as horas de maior calor e nunca deixar um animal dentro de um veículo estacionado, mesmo por pouco tempo.

Os tutores devem ainda estar atentos aos sinais de alerta. Respiração excessivamente ofegante, salivação intensa, fraqueza, vómitos, falta de coordenação ou colapso podem indicar exaustão térmica ou golpe de calor, situações que exigem assistência veterinária urgente.

Com a chegada do verão e das temperaturas extremas, a prevenção torna-se essencial. Observar o comportamento do animal, adaptar a rotina e garantir hidratação adequada são algumas das medidas que podem fazer a diferença para que os patudos passem os dias de calor com mais conforto e segurança.